Sigmar Gabriel attackiert GE-Chefs

Berlin/Mannheim. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Geschäftsleitung von General Electric (GE) dafür kritisiert, "nicht ernsthaft genug" über Alternativen zu dem bevorstehenden Stellenabbau gesprochen zu haben. "Der ganze Prozess verlief sehr schleppend, und das lag bestimmt nicht an den Arbeitnehmervertretern und der IG Metall", sagte er dieser Zeitung.

Immerhin hätte das Management ihm nach einem Krisentreffen im Ministerium jetzt zugesagt, das Angebot einer Investorengruppe, die vom Stellenabbau bedrohten Teile des US-Konzerns zu übernehmen, "vier Wochen lang ernsthaft zu prüfen". Bislang hatte GE das Angebot der von der Schweizer Unternehmensberatung Rasenberger Toschek angeführten Investorengruppe wegen Zweifeln an der Seriosität abgelehnt.

GE will deutschlandweit rund 1700 Stellen streichen, davon mehr als 1000 in Mannheim. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern dazu waren am Mittwoch gescheitert, der Fall kommt nun vor das Arbeitsgericht in Mannheim.

In einem Schreiben an die Mitarbeiter zeigte sich die GE-Geschäftsführung gestern erneut enttäuscht vom Scheitern der Verhandlungen. Das von den Arbeitnehmervertretern abgelehnte Angebot an Abfindungen wäre "viel besser gewesen als alles, was wir bislang innerhalb von vormals Alstom oder GE in Deutschland angeboten haben". Schuld am Abbruch der Verhandlungen seien "überzogene Forderungen der Arbeitnehmervertreter". Laut Bundeswirtschaftsministerium hat GE insgesamt mehr als 400 Millionen Euro für einen Sozialplan zur Verfügung gestellt.

Der Betriebsrat hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Für Montag sei aus Protest eine Menschenkette um das Mannheimer Werk herum geplant.