Sigmar Gabriel: „Die Chance ist da“

Berlin/Mannheim. Das Krisentreffen im Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag hat offenbar Wirkung gezeigt. Die Investorengruppe, die die vom Stellenabbau bedrohten Teile von General Electric (GE) in Mannheim übernehmen will, bekommt doch noch eine Chance. Die Geschäftsführung habe ihm gestern eine "ernsthafte Prüfung in den kommenden vier Wochen" zugesagt, sagte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) in einem Telefon-Interview mit dieser Zeitung.

Herr Gabriel, Sie haben sich persönlich nochmals mit Vertretern von GE und der Investorengruppe getroffen. Kommt jetzt noch einmal Bewegung in die Sache?

Sigmar Gabriel: Wir hatten den Eindruck, dass in der Vergangenheit dort nicht ernsthaft genug über Alternativen zu Stellenabbau und Optionen für die Region und ihre Menschen gesprochen wird. Der ganze Prozess lief sehr schleppend und das lag bestimmt nicht an den Arbeitnehmervertretern und der IG Metall. Deshalb haben wir alle Beteiligten an einen Tisch gebracht und die Verantwortung des Unternehmens für seine Beschäftigten nochmals verdeutlicht.

Zum Thema Sigmar Gabriel attackiert GE-Chefs

Wie ist es gelaufen?

Gabriel: Es war kein einfaches Gespräch. GE scheint Sorge zu haben, dass das Konzept der Investorengruppe nicht trägt und am Ende trotzdem Menschen ihren Job verlieren. Und die Arbeitnehmervertreter und die Investorengruppe klagen darüber, dass GE das Konzept nicht ernsthaft prüfen würde.

Das klingt nach verhärteten Fronten...

Gabriel: Wir haben jetzt ein Ergebnis erzielt. GE hat zugesichert, das Konzept der Investorengruppe vier Wochen lang ernsthaft zu prüfen. Das freut mich. Alle müssen jetzt ernsthaft zusammenarbeiten. Wir haben angeboten, dass wir dabei als neutrale Instanz unterstützen. Mein Haus wird den Prozess mit den Beteiligten Anfang der Woche auf den Weg bringen. Es geht um viele Arbeitsplätze und ich bin der festen Überzeugung, dass für diese alles getan werden sollte. Ob es am Ende gelingt, werden wir sehen. Aber die Chance ist da und ich bin froh, dass die jetzt genutzt wird.

Was haben Sie von den GE-Managern gefordert?

Gabriel: GE sollte sich das Angebot ernsthaft anschauen, das ist der Konzern seiner Belegschaft schuldig. Wenn das Konzept dann nicht wirtschaftlich sein sollte, werden wir das alle miteinander feststellen können. Dies ordentlich zu prüfen, hält GE ja nicht davon ab, parallel seine Richtung Arbeitsgericht verlaufenden Verhandlungen um einen Sozialplan weiterzuverfolgen.

Warum hat sich das Wirtschaftsministerium überhaupt eingeschaltet? Ein Stellenabbau ist doch nicht so ungewöhnlich...

Gabriel: Ich finde, es gibt für einen Wirtschaftsminister nichts Wichtigeres, als Jobs zu erhalten oder neue zu schaffen. Außerdem hat GE mit seinen Arbeitsplätzen und der Technologie einen besonderen Stellenwert. Mannheim ist ein Hightech-Standort und gerade bei Industriearbeitsplätzen tun wir gut daran, sie zu erhalten. Ich jedenfalls tue das. Denn sie sind die Grundlage für den Erfolg unserer Volkswirtschaft und garantieren uns auch künftig Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum, Beschäftigung und soziale Sicherheit. Ich werde jedenfalls nicht schulterzuckend sagen, dass das schon der Markt regeln wird.

Aber was können Sie schon tun?

Gabriel: Wir tun, glaube ich, eine ganze Menge, um geeignete Standortbedingungen anzubieten, von Forschung bis zur Förderung. Aber wir können natürlich kein Unternehmen zwingen zu investieren. Oder salopp formuliert: Man kann einen Sack Hafer hinstellen, das Pferd muss aber fressen wollen.

Im Sommer hat Ihr Ministerium die Kontrahenten bei GE schon einmal an den Verhandlungstisch zurückgebracht. Der Erfolg war überaus mäßig...

Gabriel: Wer nicht nur zuschaut, sondern etwas unternimmt, der kann scheitern. Aber wer nix tut, der scheitert auf jeden Fall. Dass sich Einsatz für Jobs lohnen kann, zeigt der Fall Kaisers Tengelmann. Ich weiß nicht, ob wir auch bei GE helfen können. Aber wir versuchen es.

GE verweist gerne auf Versäumnisse des Vorbesitzers Alstom. Mannheim habe unter der Regie der Franzosen über Jahre rote Zahlen geschrieben.

Gabriel: Alstom hatte sicher nicht mehr die finanzielle Kraft, die nötig gewesen wäre, um in die Standorte zu investieren. Aber: GE hat Alstom gekauft und steht nun auch vor der Herausforderung, dass der Bereich Gasturbinen ein umkämpfter Markt ist.

Letzteres hängt ja auch mit der Energiewende zusammen. Hat nicht die Politik eine Mitschuld an der Misere in Mannheim, wo ja Turbinen für konventionelle Kraftwerke gebaut werden.

Gabriel: Die Energiewende ist ein großes Modernisierungsprogramm für Deutschland und hat 300 000 Arbeitsplätze geschaffen. Und es gibt ja viele Unternehmen, die in neue Technologien investierenund schaffen diese Arbeitsplätze. Aber die Veränderung der Energieproduktion hin zu mehr Erneuerbaren ist auch eine Herausforderung. Fest steht, wir brauchen Gaskraftwerke auch in Zukunft. Denn sie sind der Rückhalt, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht.