WhatsApp: Top-Meldungen sofort aufs Smartphone

Ab sofort gibt es Eilmeldungen aus der Metropolregion direkt per WhatsApp auf das eigene Smartphone. Nutzer bekommen zudem täglich gegen 20 Uhr die fünf wichtigsten Nachrichten des Tages gesammelt zugeschickt.

Die Anmeldung für den Service ist schnell und unkompliziert: Voraussetzung ist, dass WhatsApp bereits auf dem Smartphone installiert ist. In der Anmeldemaske im Morgenweb einfach auf "Eintragen" klicken und die dort angezeigte Nummer in den eigenen Kontakten speichern. Dann schicken Sie eine beliebige WhatsApp-Nachricht zum Start des Dienstes an die Redaktion. Fertig.

Der Mannheimer Morgen bietet diesen Service kostenlos an. Es können allerdings Kosten für das Herunterladen von WhatsApp sowie Mobilfunkkosten des jeweiligen Anbieters anfallen. Der Service ist jederzeit beendbar: Hierzu einfach eine Nachricht mit "Stopp" über WhatsApp an die Redaktion senden.

Mehr Informationen zum Angebot und zur Registrierung gibt es hier:

http://www.morgenweb.de/whatsapp (max)