18-Jähriger bei Schlägerei schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus. © DRF

Mannheim. Ein 18-Jähriger ist am Sonntagmorgen bei einer Schlägerei in der Beilstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann kurz nach 10 Uhr mit einem bisher Unbekannten in Streit geraten. Der Streit wurde handgreiflich, wobei der Unbekannte den 18-Jährige durch Faustschläge am Kopf schwer verletzte. Der Grund für die Auseinandersetzung ist unklar. Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, hatte sich der Täter bereits entfernt. Der Notarzt versogrte den Geschädigte wurde vor Ort. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Mannheimer Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Für die Dauer des Abtransportes des Verletzten wurde die Eimündung Hafenstraße / Neckarvorlandstraße kurzzeitig gesperrt. Über den unbekannten Täter ist bislang lediglich bekannt, dass dieser eine kräftige Figur hat. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 / 174 - 3310 bei der Polizei zu melden. (pol/leh)