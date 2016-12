Drogengeschäfte - zwölf Festnahmen

Der Polizei ist ein Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität in der Region gelungen: Schon am Mittwoch haben Beamte 13 Wohnungen durchsucht und zwölf Personen vorläufig festgenommen, weil sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben sollen. Drei von ihnen kamen in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, durchsuchten Beamte der Ermittlungsgruppe Rauschgift ab 6 Uhr am Morgen die Wohnungen - der Aktion seien monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Mehrere Dutzend weitere Kollegen und vier Rauschgiftsuchhunde seien im Einsatz gewesen.

Insgesamt beschlagnahmten die Kräfte mehr als 500 Gramm Marihuana, mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld und Gegenstände, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Die zwölf Festgenommenen im Alter von 19 bis 24 stehen in dringendem Verdacht, mit mehreren Kilogramm Marihuana gehandelt zu haben.

Drei der Verdächtigen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren wurden am Donnerstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die Männer. Sie wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. (pol/akj)