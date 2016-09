Heppenheim/Frankfurt. Eine unbekannte Frau ist am Dienstag zwischen Heppenheim und Laudenbach in Südhessen an den Bahngleisen entlang gelaufen und von einem Zug erfasst worden. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Bundespolizei in Frankfurt berichtete. Der Zugführer hatte die Frau am Morgen gesehen und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Der Intercity berührte sie dennoch seitlich. Die Identität der zwischen 50 und 60 Jahre alten Toten war zunächst unklar. Die Bundespolizei gehe von einem Unglück aus, sagte Sprecher Ralf Stroeher.