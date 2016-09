Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der ABB-Brücke hat sich in Fahrtrichtung Innenstadt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Pkw frontal zusammengestoßen sind.

Mannheim. Auf der Friedrich-Ebert-Straße in Höhe der ABB-Brücke hat sich am Morgen in Fahrtrichtung Innenstadt ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Pkw frontal zusammengestoßen sind. Laut Angaben der Polizei wurden vier Personen verletzt. Die Friedrich-Ebert-Straße ist derzeit in beide Richtungen gesperrt, der Verkehr wird von der Polizei über die Boveristraße, die Zielstraße und umliegende Nebenstraßen umgeleitet. (red/pol/tic)