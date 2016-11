Fünf Verletzte bei Unfallserie auf A5 und A 6

St. Leon-Rot / Reilingen. Bei einer Unfallserie am Montagvormittag auf der A 5 und der A 6 sind insgesamt fünf Personen verletzt worden - vier davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Unfälle auf der A 5 bei St. Leon-Rot und auf der A 6 bei Reilingen. Auf beiden Autobahnen landeten Rettungshubschrauber, um Notärzte zu den Unfallstellen zu bringen. Beide Autobahnen wurden dafür kurzfristig voll gesperrt. Es bildeten sich Rückstaus von jeweils mehr als sieben Kilometer Länge.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr zwischen dem Walldorfer Kreuz und der Anschlussstelle Kronau, unmittelbar an der Einfahrt zum Parkplatz Mönchberg, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein Transporter war aus bislang noch unbekannter Ursache auf einen Lkw aufgefahren. Der Transporter kollidierte nach dem Zusammenstoß noch mit einem Pkw und prallte in die Leitplanken. Beide Insassen in dem Transporter wurden eingeklemmt und mussten von den Rettungskräften befreit werden. Auch die Pkw-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Alle drei wurden mit einem Rettungswagen in Kliniken gebracht. Transporter und Pkw wurden abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 10.40 Uhr ereignete sich auf der A 6, zwischen der Rastanlage Am Hockenheimring und dem Walldorfer Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn, ein Folgeunfall. Ein Lkw-Fahrer hatte den Rückstau, der sich infolge des Unfalls auf der A 5 gebildet hatte zu spät bemerkt und fuhr auf einen Pkw auf, der auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Ein Pkw-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Die A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ist seit 12.15 Uhr wieder frei befahrbar. Die Unfallaufnahme auf der A 6 dauerte zunächst noch an, zwei von drei Fahrspuren waren blockiert. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ging davon aus, dass die Fahrbahnen gegen 13 Uhr wieder frei sind.

Infolge der Unfälle ereigneten sich rund um das Walldorfer Kreuz noch zwei weitere Unfälle - hierbei blieb es bei Blechschäden. Insgesamt gehen die Beamten von einem Sachschaden in Höhe von rund 80 0000 Euro aus. Die Polizei bittet insbesondere Zeugen des schweren Unfalls auf der A 5, sich unter der Rufnummer 06227 35826 0 zu melden. (pol/dls)