Mannheim. Vier Mädchen sind am Dienstagmorgen in Mannheimer Straßenbahnen von einem Grabscher belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die elf bis 18 Jahre alten Mädchen zwischen 7.30 und 8.20 Uhr in Bahnen der Linien 1, 3 und 5 in der Innenstadt und der Oststadt unterwegs. Der bislang unbekannte Mann nutzte das morgendliche Gedränge in den Bahnen aus und berührte die Mädchen und jungen Frauen unsittlich. Eines der Opfer stellte den Mann am Bahnhofsvorplatz zur Rede, nachdem beide dort ausgestiegen waren. Dieser stieß sie jedoch zu Boden und verschwand.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlanke bis kräftige Figur mit deutlichem Bauchansatz. Er soll kurze, dunkle, graumelierte Haare, einen Drei-Tage-Bart und eine ältere beigefarbene Jacke getragen haben. Möglicherweise handelt es sich um einen Nordafrikaner. Die Polizei geht davon aus, dass weitere Frauen von dem Unbekannten belästigt wurden. Diese Opfer, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-5555 zu melden. (sos/pol)