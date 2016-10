Mannheim. Ein französisches Güterschiff hat sich am Dienstagmittag auf dem Rhein in Mannheim festgefahren. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Der mit 900 Tonnen Dünger beladene Frachter war in unmittelbarer Nähe des Ufers außerhalb der Fahrrinne auf Grund gelaufen. Daher war der Schiffsverkehr auf dem Rhein zunächst nicht beeinträchtigt.

Vermutlich habe die ausschließlich französischsprachige Besatzung Warnungen über Untiefen im Schiffsfunk nicht verstanden, sagte ein Polizeisprecher. Ein anderer Schiffsführer hatte erfolglos versucht, das festgefahrene Schiff mit seinem Frachter freizuschleppen. Beide Kapitäne erwartet deswegen eine Anzeige, weil sie keine Genehmigung für das Manöver hatten. (dpa)