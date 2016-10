Mannheim/Heidelberg. Der 77-jährige Mann aus dem Mannheimer Stadtteil Waldhof, der seit eineinhalb Wochen vermisst worden war, ist tot. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, hat eine Zeugin den leblosen Körper am Montagnachmittag im Neckar in Heidelberg entdeckt. Die Wasserschutzpolizei holte die Leiche des Mannes knapp unterhalb der Ziegelhäuser Brücke aus dem Wasser. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht vor. Das Fahrrad, mit dem der an Demenz erkrankte Mann unterwegs war, konnten die Beamten bislang nicht finden. Die Polizei hatte bei der Suche auch die Bevölkerung um Hilfe gebeten (wir berichteten). (pol/mer)