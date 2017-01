Rhein-Neckar. In der Metropolregion sind viele Straßen heute früh extrem glatt. Im Rhein-Neckar-Kreis hat es laut Polizei in der Nacht sechs Unfälle gegeben. Alle Unfälle verliefen für die Beteiligten glimpflich. Auch im Kreis Bergstraße meldete die Polizei mehrere leichte Unfälle durch Glatteis. Im Gebiet der Rheinpfalz entstanden laut Polizei insgesamt 15 Unfällen bei denen sechs Personen leicht verletzt wurden. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 85 000 Euro geschätzt. Laut Deutschem Wetterdienst ist auch am Vormittag mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. (tk/pol)