Eine Frau ist am Samstagnachmittag in Mannheim vor ihrer Wohnungstür überfallen worden. Die Polizei sucht die Täter.

Mannheim. Eine Frau ist am Samstagnachmittag in Mannheim von zwei Männern bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte einer der beiden der 48-Jährigen vor ihrer Haustür in der Lortzingstraße gegen 17:45 Uhr einen Gegenstand in den Rücken gedrückt und gedroht "abzudrücken". Da die Frau annahm, sie würde mit einer Pistole bedroht, gab sie den Männern ihren Geldbeutel mit etwa 100 Euro, die daraufhin in Richtung Dammstraße flüchteten. Da die anschliessende Fahndung nicht erfolgreich war, sucht die Polizei die Täter und bittet Zeugen, sich unter 0621/174-5555 zu melden.

Die beiden Männer seien mindestens 180 cm groß, hätten sportliche Figuren und zumindest einer sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet waren sie mit dunklen Hosen, Wollmützen und dunklen "Bomberjacken" von denen eine einen gelben Ärmel hatte. Ein Täter trug weiße Turnschuhe. (fh)