Mannheim: Polizei nimmt Ladendiebinnen fest

Bei einem versuchten Ladendiebstahl hat die Polizei am Samstagnachmittag in den Q-Quadraten zwei Frauen festgenommen. (Archivbild)

Mannheim. Die Polizei hat am Samstagnachmittag zwei Frauen festgenommen, die im dringenden Verdacht stehen, in einem Modegeschäft in den Q-Quadraten Kleidung im Wert von rund 3 500 Euro gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter hatte beobachtet, wie die zwei Frauen Kleidungsstücke im Kinderwagen versteckt und das Geschäft verlassen hatten ohne zu bezahlen, teilte die Polizei mit. Er informierte die Polizei. Außerdem erkannte der Mitarbeiter die Frauen im Alter von 34 und 36 Jahren auch als Täterinnen von einem Diebstahl Anfang Juli wieder. Damals sollen sie auf die gleiche Weise Kleidungsstücke im Wert von rund 4 000 Euro gestohlen haben. Im Juli war ihnen unerkannt die Flucht gelungen. Bei einer Durchsuchung der Wohnungen in den Regionen Karlsruhe und Rastatt wurden Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 80 000 Euro aufgefunden und sichergestellt, die aus diesem und eventuell weiteren Diebstählen stammen könnten. Die beiden Frauen, die sich zu den Vorwürfen nicht äußern wollten, wurden nach Abschluss vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt. (pol/kris)