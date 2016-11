Schwerer Unfall in Diffenéstraße

Mannheim. Bei einem Unfall in der Diffenéstraße am frühen Dienstagmorgen ist ein 46-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der Rollerfahrer mit einem gleichaltrigen LKW-Fahrer.

Der 46-jährige Fahrer eines 12-Tonner-Lkw war auf der Diffenéstraße in Richtung Käfertal unterwegs. An der Einmündung Einsteinstraße hielt der Fahrer an und ließ einen entgegenkommenden Lkw nach links abbiegen. Der Rollerfahrer, der auf dem Radweg in gleicher Richtung fuhr, bremste daraufhin ab und stürzte zu Boden.

Dabei wurde er von dem anschließend abbiegenden Lkw teilweise überrollt und schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Zweiradfahrer in eine Klinik eingeliefert. Wegen des Unfalls wurde die Diffenéstraße in Fahrtrichtung Neckarstadt kurzzeitig einseitig gesperrt. (pol/ben)