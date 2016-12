Haßloch. Ein 23-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Haßloch ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Auto mit vier Männern darin gegen 15.55 von der L529 ab. Der Wagen wurde auf eine Leitplanke und in eine Böschung geschleudert, überschlug sich und prallte schließlich gegen einen Brückenpfeiler. Einer der Männer konnte sich leicht verletzt selbstständig aus dem Auto befreien. Die anderen drei Insassen musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und am vergangenen Montagabend dort operiert. Der dritte, ein 23-jähriger, junger Mann, verstarb noch am Unfallort. In Folge des Unfall war die L529 von 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr voll gesperrt. (pol/leh/mik/lrs)