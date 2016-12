Ludwigshafen. Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei den Bereich rund um das Ludwigshafener Rathaus-Center abgesperrt. Wie ein Polizeisprecher am Montagmittag sagte, wurde sicherheitshalber der Straßen- und Publikumsverkehr weiträumig eingeschränkt.

So sei auch die Bundesstraße 44 aus Richtung Bad Dürkheim an den Anschlussstellen Rheingönheim und Mannheim gesperrt worden. Ebenfalls sind der Warenhof OST (Anlieferung Saturn) und die Hochstraße Nord (Abfahrt Reingalerie und Auffahrt Mannheim) von der Sperrung betroffen. Mit Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen. Der Gegenstand sollte von Experten des Landeskriminalamtes (LKA) untersucht werden. Das Rathaus-Center Ludwigshafen ist ein 1979 eröffnetes Hochhaus, in dem das Rathaus und ein Einkaufszentrum untergebracht sind. (dpa)