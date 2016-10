Verkehrsunfall-Video kursiert im Netz

Mannheim. In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, in dem ein Mann zu sehen ist, der auf die Motorhaube eines Autos springt und dort kurzfristig liegen bleibt: Darauf weist die Mannheimer Polizei hin, die davon ausgeht, dass der Film in Mannheim entstanden ist und auf der Suche nach Zeugen ist.

Die genauen Umstände sind demnach bislang unklar. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich das Fahrzeug offenbar vor einer roten Ampel. Einige Meter davon entfernt erkennt der Zuschauer ein Fahrrad, das auf der Straße liegt, sowie einen blauen Sportbeutel. "Derjenige, der das Video produzierte, ist wohl der bislang unbekannte Autofahrer, der mit dieser Situation konfrontiert wurde", teilt die Polizei mit. Es gebe ein kurzes Wortgefecht zwischen dem Fahrer und der Person auf der Motorhaube. Daraufhin sprang der Mann wieder herunter und trug sein Fahrrad zur Seite. Der Autofahrer fuhr weiter.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte das Video an der Einmündung Goethestraße (B 38)/Friedrichsring, Höhe Nationaltheater, entstanden sein. Offenbar ereignete sich der Vorfall mitten in der Nacht. Neben dem Auto und dem Mann sind im Video drei weitere Fahrzeuge zu erkennen. Die Fahrer beziehungsweise die Beifahrer sämtlicher Fahrzeuge sowie der "Video-Produzent" werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Telefonnummer 0621/174-4045 zu melden. (pol/leh)