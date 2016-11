Bei zwei Unfällen auf der A6 wurden am Montagmittag fünf Menschen verletzt.

A6/Wiesloch-Rauenberg. Bei zwei Unfällen auf der A6 bei Wiesloch-Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim sind am Montagmittag insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war ein Auto beim Spurwechsel von der mittleren auf die linke Spur dort mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Bei dem Unfall zwischen Rauenberg und Walldorf wurden vier Menschen leicht verletzt. Die Unfallstelle war gegen 14.10 Uhr geräumt. Im etwa 13 Kilometer langen stockenden Verkehr infolge des Unfalls ereignete sich zwischen Sinsheim und Rauenberg ein weiterer Auffahrunfall. Hierbei verletzte sich eine Person leicht, die Unfallstelle wurde am Nachmittag geräumt. Der zweite Unfall führte zu einem weiteren Rückstau von mehreren Kilometern Länge. (fh/pol)