Wegen Totschlagsverdacht in U-Haft

Hirschberg. Ein 31-jähriger Tatverdächtiger sitzt nach einem Messerangriff in einem Asylbewerberheim in Hirschberg in Untersuchungshaft. Das teilte das Polizeipräsidium Mannheim heute mit. Der Mann, ein aus Nigeria stammender Asylbewerber, war am Dienstagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber mit einem 33-Jährigen in Streit geraten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 31-jährige anschließend seinen Landsmann mit mehreren Messerstichen verletzt haben.

Er wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Verletzte 33-Jährige konnte das Krankenhaus, in das er eingeliefert worden war, zwischenzeitlich wieder verlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizei Mannheim zu Motiv und Hintergründen der Tat dauern an. (ben)