"Die Arbeit geht jetzt erst los"

Mannheim. Frau Lohse, vor einem Jahr hat Angela Merkel gesagt: "Wir schaffen das!". War das im Rückblick ein wenig zu optimistisch, vielleicht sogar blauäugig?

Eva Lohse: Die Kanzlerin war nicht blauäugig, und es war richtig, dass sie mit ihrem Satz vor einem Jahr Optimismus und Zuversicht verbreitet hat. Zu diesem Zeitpunkt waren 400000 Flüchtlinge im Land. Am Ende des Jahres waren es aber eine Million.

Also hat die Bundeskanzlerin die Lage falsch eingeschätzt?

Lohse: Nein, niemand konnte diese Entwicklung genau voraussehen. Dennoch ist die Bilanz insgesamt im Rückblick positiv: Wir haben den Ansturm bewältigt und das Administrative inzwischen im Griff. Die Flüchtlinge sind untergebracht worden, mittlerweile haben die meisten die Erstaufnahmelager verlassen und wurden weiter verteilt. Auch die Asylverfahren dauern nicht mehr so furchtbar lange.

Hat die Bundesregierung die Länder und die Kommunen mit ihren Problemen nicht viel zu lange alleine gelassen?

Lohse: Das kann man so nicht sagen. Es war doch allen Beteiligten von Anfang an klar, dass das eine große Gemeinschaftsaufgabe ist, bei der jeder seinen Beitrag leisten muss: Bund, Länder und Kommunen. Der Bund hat deswegen von sich aus das Gespräch mit den Kommunen gesucht. Die Länder wollten ja die Kommunen bei den Bund-Länder-Gesprächen nicht mit am Tisch haben. Die Kanzlerin hat deswegen eine eigene Gesprächsrunde mit den kommunalen Spitzenverbänden initiiert.

Die Gespräche dort...

Lohse: ...waren sehr offen und sehr konstruktiv. Die Kanzlerin weiß sehr genau, dass wir vor Ort den größten Teil der Last stemmen müssen. Wir konnten unsere Anliegen vortragen

aber Sie konnten nicht alles durchsetzen. Die Kommunen beschweren sich darüber, dass sie zu wenig Geld bekommen.

Lohse: Das ist in der Tat so. Aber das liegt nicht nur am Bund. Er hat sich ja gerade bei den Finanzierungsfragen schon sehr bewegt. Der Bund übernimmt zum Beispiel die flüchtlingsbedingten Mehrkosten im Hartz-IV-System, auch die Kosten der Unterkunft für anerkannte Asylbewerber, die sonst die Kommunen tragen müssten. Das ist etwas, was wir in den Gesprächen erreichen konnten und wofür wir dem Bund auch dankbar sind. Auf anderen Kosten bleiben wir dagegen sitzen. Das gilt vor allem bei der Unterbringung und Versorgung derjenigen, die noch im Anerkennungsverfahren sind.

Warum haben die Kommunen zu wenig Geld bekommen?

Lohse: Das hat etwas damit zu tun, dass es keine direkten Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen gibt. Der Bund gibt deswegen den Ländern Geld für Aufgaben, die die Kommunen erledigen. Und nicht alle Länder geben dieses Geld vollständig an die Kommunen weiter. Die Konsequenz ist, dass wir in Ludwigshafen Schulden machen mussten, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben zum Beispiel das Geld nur teilweise weitergegeben im Gegensatz zu Baden-Württemberg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern.

Bis 2018 will der Bund ja noch einmal sieben Milliarden Euro für die Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Haben Sie nicht Angst, dass die Länder die Kommunen dann wieder über den Tisch ziehen?

Lohse: Ja, natürlich besteht diese Gefahr. Da muss sich dringend etwas ändern.

Die Bundeskanzlerin hat kürzlich ihr "Wir schaffen das!"-Mantra wiederholt. War das notwendig?

Lohse: Wir die Kommunalverwaltungen, die großen Hilfsorganisationen und viele, viele Ehrenamtliche aus der Zivilgesellschaft haben mit Unterbringung und Versorgung von so vielen Flüchtlingen etwas Großartiges geleistet. Aber die richtige Arbeit geht jetzt erst los. Die Integration der Menschen, die zu uns gekommen sind, ist eine Herkulesausgabe. Und diese wird noch viele Jahren dauern.

Woran hakt es denn am meisten?