Bürgermeister Christian Specht hat zusammen den mit Geschäftsführern Martin In der Beek (RNV) und Marcus Geithe (MVV) die neue Strecke der Stadtbahn Nord getestet.

Mannheim, 17.07.2015: Zahlreiche interessierte Anlieger nutzen am Freitag die Gelegenheit, die neue Unterführung der Stadtbahn-Nord in Mannheim - das "Trogbauwerk" - zu erkunden. Ab Frühjahr 2016 werden hier die Züge der neuen Linie 4 fahren.

Mannheim: Verschiebe-Aktion an Stadtbahn-Nord

Mannheim, 26.10.2104: Die Unterführung für die Stadtbahn-Nord unter den Gleisen der östlichen Riedbahn in Mannheim sitzt. In einer spektakulären Verschiebe-Aktion rückte heute Morgen das 4300 Tonnen schwere Betonteil an die vorgesehene Position.