Petry und Le Pen bei Kongress der ENF-Fraktion

Begleitet von ersten Protesten hat am Samstag ein Treffen der bekanntesten Rechtspopulisten Europas begonnen. Der Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1000 Teilnehmern in Koblenz soll die diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen. AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, treten erstmals gemeinsam in Deutschland auf. Sprechen sollen auch der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei (PVV), Geert Wilders, und der Chef der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini.

Aus Protest gegen das Treffen versammelten sich am Vormittag rund 40 Demonstranten zu einer Sitzblockade, wie die Polizei mitteilte. Sie blockierten den Angaben zufolge eine von mehreren Zufahrtstraßen zur Kongresshalle, ohne den Ablauf zu stören. Für den Vormittag ist eine große Demonstration in der Stadt geplant, zu der auch SPD-Chef Sigmar Gabriel, die Grünen-Vorsitzende Simone Peter und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erwartet werden. Angekündigt haben sich auch Sozialministerin Andrea Nahles (SPD), die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die österreichische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek. Die Polizei setzt mehr als 1000 Beamte ein.

Über die Demonstration gegen das Treffen der ENF-Fraktionen sagte Malu Dreyer: "Das hier ist keine Gegendemonstration. Es ist viel mehr: Es ist eine Demonstration für die Demokratie, für die Toleranz und Mitmenschlichkeit. Wenn man sich die letzte Rede von Höcker ansieht, dann müssen wir klar und deutlich sagen: Das ist nicht unsere Position. Die AfD steht für Ausgrenzung, Populismus und Hass. Das ist nicht das Europa, das wir wollen. Wenn wir beobachten, dass die AfD in Landtage einzieht, dann ist es Zeit, dem entgegenzutreten. Rheinland-Pfalz hat viel geschafft in den vergangenen Jahren. Lassen wir uns auch die Errungenschaften, die wir in den letzten Jahrzehnten, seit dem Zweiten Weltkrieg erarbeitet haben, nicht nehmen. Bleiben wir nicht zu Hause. Lasst es uns zur Gewohnheit werden, für unsere Werte auf die Straße zu gehen, so wie jetzt. Widersprechen wir am Stammtisch, widersprechen wir im Verein, immer wenn rassistische Parolen verbreitet werden!"

Laut einem Demosprecher waren für die Demonstration 500 Personen angemeldet deren Zahl mittlerweile auf mehrere Tausend angestiegen sein soll.

Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament sagt zur Demonstration: " Leisten wir Widerstand! Treten wir den Rechtspopulismen und Nationalismen entgegen. Gegen FPÖ und die rechten Fraktionen, die sich heute auch in Koblenz wieder treffen. Wenden wir uns gegen Nationalismen, von denen wir dachten, sie seien längst überwunden. Als am 4. Dezember Alexander van der Bellen zum österreichischen Präsidenten gewählt wurde, war das ein klares Zeichen gegen rechts. Wir sind die Mehrheit! Lassen wir uns nicht von den rechten Angstmachern unterwandern. Wenn wir die Rechten an die Futtertröge der Macht lassen, agieren sie rücksichtslos und selbstherrlich. Das haben wir am Beispiel Haider gesehen: Er hat 20 Millionen Euro im Zuge der Hypo Alpa Adria Affäre zweckfremd verwendet! Das war der größte Korruptionsskandal der österreichischen Geschichte!"

Mit Blick auf die Veranstaltung der ENF in der Rhein-Mosel-Halle sagte Lunacek: "Medien auszusperren, so etwas gibt es in Diktaturen. Das hat faschistischen Charakter! Meine Erfahrungen im EU-Parlament machen mir Mut. Sie zeigen, es ist möglich, sich die erkämpften Freiheiten nie wieder nehmen zu lassen!"