Petry und Le Pen Kongress der ENF-Fraktion

Begleitet von ersten Protesten hat am Samstag ein Treffen der bekanntesten Rechtspopulisten Europas begonnen. Der Kongress der ENF-Fraktion des Europaparlaments mit rund 1000 Teilnehmern in Koblenz soll die diesjährigen Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in den Blick nehmen. AfD-Chefin Frauke Petry und die Präsidentschaftskandidatin der rechtsextremen französischen Partei Front National, Marine Le Pen, treten erstmals gemeinsam in Deutschland auf. Sprechen sollen auch der Vorsitzende der niederländischen Freiheitspartei (PVV), Geert Wilders, und der Chef der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini.

Aus Protest gegen das Treffen versammelten sich Vormittag rund 40 Demonstranten zu einer Sitzblockade, wie die Polizei mitteilte. Sie blockierten den Angaben zufolge eine von mehreren Zufahrtstraßen zur Kongresshalle, ohne den Ablauf zu stören. Für den Vormittag ist eine große Demonstration in der Stadt geplant, zu der auch SPD-Chef Sigmar Gabriel, die Grünen-Vorsitzende Simone Peter und Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn erwartet werden. Angekündigt haben sich auch Sozialministerin Andrea Nahles (SPD), die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die österreichische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek. Die Polizei setzt mehr als 1000 Beamte ein. (dpa)