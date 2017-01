Tausende demonstrieren gegen ENF-Kongress

Koblenz. "Das ist keine Gegendemo, es ist viel mehr: Es ist eine Demonstration für die Demokratie", sagt Malu Dreyer. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz lässt ihren Blick über den Koblenzer Bahnhofsvorplatz schweifen, auf dem sich rund 3000 Demonstranten versammelt haben. Fahnen der IG Metall, der Grünen, der Linksfraktion und auch ihrer Partei, der SPD, wehen über die Köpfe der applaudierenden Menge. "Es ist eine Demonstration für die Demokratie, für die Toleranz und Mitmenschlichkeit", sagt Dreyer. Demonstranten klatschen und pusten in ihre Trillerpfeifen. Es ist, als wollten sie die Parolen von Rechtspopulisten, die die Medienöffentlichkeit in dieser Woche in Atem gehalten haben, nachträglich übertönen. "Wenn man sich die letzte Rede von AfD-Mann Björn Höcke ansieht, dann müssen wir klar und deutlich sagen: Das ist nicht unsere Position. Die AfD steht für Ausgrenzung, Populismus und Hass. Das ist nicht das Europa, das wir wollen."

"NO ENF" steht mit Kreide geschrieben auf der Straße. ENF steht für "Europa der Nationen und der Freiheit", der Name der Fraktion rechtspopulistischer Parteien im Europaparlament. Ihre Wortführer sind Marine Le Pen aus Frankreich, Geert Wilders aus den Niederlanden und, als Sprecherin der AfD in Deutschland, Frauke Petry. Die Fraktion hat die Rhein-Mosel-Halle gemietet - und ihr nicht geneigte Medien bei der Veranstaltung ausgesperrt.

"Medien auszusperren, so etwas gibt es in Diktaturen. Das hat faschistischen Charakter!", ruft Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin des Europäische Parlaments und Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament über das Rednerpult gebeugt von der Bühne herab. Ein Triller-Pfeifkonzert ertönt.

"Wir stehen für ein Europa der Menschlichkeit", sagt Jean Asselborn, luxemburgischer Außenminister und Minister für Immigration und Asyl. "Wir wenden uns gegen ein Europa der Zäune, Mauern und Stacheldrähte."

Kurz darauf beginnt der Demonstrationszug in Richtung der Rhein-Mosel-Halle.

"Widerlich, dass man so etwas sehen muss: Brandanschläge und Pegida-Demos!", dröhnt aus Boxen, die Demonstranten mit sich tragen.

"Siamo tutti antifaschisti, Wir sind alle Antifaschisten!", skandiert der Schwarze Block hinter mannshohen Transparenten hervor. Ein Mann, vielleicht Mitte zwanzig, gibt mit einem Megafon den Takt an.

"Nie wieder!", ist auf einem Transparent zu lesen, das Koblenz nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt. Rund 88 Prozent der Stadt galten als zerstört. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die 90er Jahre an. "Das ist meine erste Demo überhaupt", sagt Daniel Hauptmann und stemmt sich gegen den Wind, der in das Transparent greift. "Wenn sich die Rechten direkt vor unserer Haustür treffen, dann ist es Zeit, dass wir ihnen nicht das Feld überlassen", sagt der 29-Jährige. "Wir wollen nie wieder Zerstörung und Krieg", sagt er ernst.

Notenblätter kursieren durch die Menge, als die rund 3000 Demonstranten den Platz vor der Rhein-Mosel-Halle erreichen. Unterstützt von Musikern des Koblenzer Theaters stimmt die Menge den letzten Satz von Beethovens neunter Sinfonie an. Viele beherrschen den Text der so genannten "Europahymne" aus dem Gedächtnis: "Freude schöner Götterfunken", singt die Menge. Hundert Meter entfernt befindet sich der von Polizeikräften und Ordnern beschützte Eingang zur Rhein-Mosel-Halle. "Deine Glieder binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt", singt die Menge umso lauter und lässt die Hymne in einen lautstarken Applaus münden.

Eine Gruppe von Schlagzeugern begleitet den Demonstrationszug in Richtung Reichenspergerplatz.