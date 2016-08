Dossier Angela Merkel: "Wir schaffen das!" Ein Jahr nach dem vieldiskutierten Zitat aus der Sommer-Pressekonferenz am 31. August 2015 blicken wir auf die aktuelle Flüchtlingssituation und wie sich die Lage vor Ort und in Europa im vergangenen Jahr entwickelt hat.

Dokumentation Wortlaut Angela Merkel: "Wir schaffen das!" Der berühmt gewordene Satz ist im Rahmen der Sommer-Pressekonferenz am 31. August 2015 von Bundeskanzlerin Merkel ausgesprochen worden. Eine Aufzeichnung von "Phoenix" (ab 13:01 Minuten): Das Zitat im Wortlaut: Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das! Wir schaffen das! Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Sommer-Pressekonferenz am 31.08.2015

Dokumentation Wortlaut Angela Merkel wiederholt: "Wir schaffen das!" Bei der kurzfristig vorgezogenen Bundespressekonferenz in Berlin am 28. Juli 2016 hält Bundeskanzlerin Angela Merkel an ihrer Aussage zur Flüchtlingspolitik fest. Eine Aufzeichnung von "Phoenix" (ab 12:08 Minuten): Das Zitat im Wortlaut: Vor elf Monaten habe ich genau hier in diesem Raum gesagt: Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge - ich habe das eine nationale Aufgabe genannt - herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das! Wir schaffen das! Und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Soweit das vom letzten Jahr. Ich habe vor elf Monaten nicht gesagt, dass es eine einfache Sache würde, die wir mal nebenbei erledigen können, sonst hätte ich diesen Satz überhaupt nicht sagen müssen. Aber ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe - und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung - gerecht zu werden. Wir schaffen das! Und wir haben im Übrigen in den letzten elf Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Sommer-Pressekonferenz am 28.07.2016

Flüchtlingsansturm Auch Wien trifft die Welle völlig unvorbereitet Berlin. Spontan haben sich Helfer versammelt. Als auf dem Bahnhof die ersten Sonderzüge mit Flüchtlingen eintreffen, spenden sie Applaus. Regierung, Polizei und Behörden zeigen ihr freundlichstes Gesicht. Sogar in der fremdenfeindlichen Boulevardpresse erscheinen rührende Geschichten über das… [mehr]

Dienstleistungen „Absolute Sonderkonjunktur“ durch Flüchtlinge MAnnheim. Die Unterbringung von Flüchtlingen hat Deutschland vor große Herausforderungen gestellt - und die Nachfrage in etlichen Wirtschaftszweigen angekurbelt. Besonders Produkte und Dienstleistungen rund um die Unterbringung haben sich bei Unternehmen positiv auf Aufträge und Umsatz ausgewirkt… [mehr]

Bildung Neue wissenschaftliche Heimat Dresden/Heidelberg/Mannheim. Abdl Rahman Ismail, 44 Jahre alt, hat lange auf seine Chance gewartet. Vor einem Jahr flüchtete der Syrer vor dem Krieg in seiner Heimat nach Deutschland. Über eine Willkommensinitiative erfuhr der Maschinenbau-Ingenieur vom Sonderprogramm "Integration" am Dresdner… [mehr]

Rückblick Manchmal sind alle völlig geschafft Ein paar Monate später - und es wäre vielleicht anders gekommen. Doch nach den Sommerferien 2015 geht es plötzlich ganz schnell. Mannheim hat binnen kurzer Zeit, gänzlich ungeplant, 15 000 Einwohner mehr - das entspricht der Bevölkerungszahl von Feudenheim. Doch es sind Flüchtlinge, oft… [mehr]

Helferporträts „Da kommt auch Dankbarkeit zurück“ Beide sagen diesen Satz: "Es macht einfach Spaß!" Eigentlich geht es ja um Menschen in Not, die anfangs oft nur mit dem vor ihnen stehen, was sie am Körper tragen, die schreckliche Erlebnisse hinter sich haben. Aber egal, ob man mit Katharina Kloska spricht oder mit Elke Waldmann - das Wort "Spaß… [mehr]

Flüchtlinge Afghanen haben es schwerer als andere Worms. Ob sie denn wieder in ihr Heimatland zurückgehen werden, wenn dort kein Krieg mehr herrscht? "Natürlich" erklärt Fawad Sawary. Der 19-Jährige aus Jalalabad, dem höchst unsicheren Südosten Afghanistans sagt das mit derart großem Nachdruck, als habe man ihn gefragt, ob am Tag die Sonne scheint. [mehr]

Patrick Henry Village „Wegen PHV hat man’s geschafft“ Heidelberg. Das zentrale Registrierungszentrum des Landes in der ehemaligen US-Army-Siedlung Patrick Henry Village (PHV) war wegweisend für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Das Land Baden-Württemberg und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) haben in Heidelberg mehrere… [mehr]

Journal Ankommen und mitgestalten Machen wir es kurz: Ja, es hat sich etwas getan, in der Flüchtlingsarbeit an Theatern, wie sie seit Merkels "Wir schaffen das!" gefühlt omnipräsent ist, bei genauem Hinsehen aber nur an etwa einem halben Dutzend deutscher Theater passiert. Betrachten wir die Projekte, die sich hier in der… [mehr]

Flüchtlinge Gabriel auf Distanz zu „Wir schaffen das“ Berlin. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wegen ihrer Flüchtlingspolitik attackiert. "Einfach mal sagen ,Wir schaffen das' und dann die Sache einfach laufenlassen, ist ein großer Fehler gewesen", sagte der Vizekanzler Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man könne nicht eine… [mehr]

Kommentare Politik Keine Panik Steffen Mack über die von Flüchtlingen verübten Bluttaten. Mit ihrem gestrigen Auftritt dürfte Angela Merkel die Aufregung im Land wenig gelindert haben [mehr]

Kein Kurswechsel Und wieder heißt es: „Wir schaffen das“ Bei der kurzfristig vorgezogenen Bundes- pressekonferenz in Berlin verurteilt Angela Merkel die jüngsten Attentate in Deutschland scharf und legt einen Neun-Punkte-Plan im Kampf gegen Terrorismus vor. Erschöpft? Sie? Angela Merkel ist keine Frau, die gerne über ihre ganz persönliche Befindlichkeit… [mehr]