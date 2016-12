So weit die Füße tragen . . .

Draußen hängt immer noch die Leuchtreklame mit dem Schriftzug "Schuh Wagner" aus den 1960er Jahren. Ein Hinweis darauf, dass es sich beim Sanitätshaus Wagner um ein alteingesessenes Geschäft auf dem Lindenhof handelt. "1903 hat mein Urgroßvater August Wagner das Schuhhaus Wagner gegründet", erzählt Markus Wagner, der das damit älteste Fachgeschäft im Stadtteil in der vierten Generation führt.

Schuhmachermeister August Wagner hatte viel zu tun damals. "Das war ein lukratives Geschäft in diesen Zeiten. Schuhe mussten lange halten, manchmal ein Leben lang. Und wenn sie kaputt waren, dann sind sie wieder repariert worden", erklärt Markus Wagner den Unterschied zur heutigen Massenproduktion von Schuhwerk.

Auf August Wagner folgte dessen Sohn Karl Wagner. Der musste im Zweiten Weltkrieg einen herben Schlag verkraften. Das Haus mit dem Ladengeschäft in der Meerfeldstraße 68 wurde bei einem Bombenangriff fast komplett zerstört.

Doch sein Großvater ließ sich nicht unterkriegen, weiß Markus Wagner. "Bis zum kompletten Wiederaufbau arbeitete er im Keller weiter." Nach etwas mehr als zehn Jahren stand das Haus wieder und das Geschäft konnte weiter geführt werden.

In den 1960er Jahren stieg dann sein Vater Rolf Wagner in das Geschäft ein, erzählt Markus Wagner, und hat sich zum Orthopädiemechaniker weiter gebildet. "Die Orthopädieschuhversorgung wurde nach den Kriegen dringend benötigt. Wir haben für die Versorgungsämter alle Hilfsmittel wie zum Beispiel orthopädische Schuhe oder Prothesen angefertigt," erzählt Markus Wagner, der 1982 schließlich in das Geschäft mit einstieg.

Als die Mannheimer Orthopädische Klinik von 1972 bis 1994 aus Platzgründen in die ehemalige Lanz-Klinik verlegt wurde, mussten die Patienten von dort nur über die Straße, um ins Sanitätshaus Wagner zu gelangen.

Seit 2003 führt Markus Wagner das Geschäft nun alleine. Er beschäftigt vier Mitarbeiter, darunter auch seine Frau Patricia, die sich um die anfallenden Bürotätigkeiten kümmert. Vor 15 Jahren erfolgte schließlich die Spezialisierung auf orthopädische Schuheinlagen.

Was macht dem Orthopädiemeister denn am meisten Spaß in seinem Job? "Dass wir den Menschen mit unserer Arbeit tatsächlich helfen können, wieder ohne Einschränkung am Alltagsleben teilzunehmen", ist die prompte Antwort. "Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Probleme Füße bereiten können, mit wie viel Schmerzen Fehlstellungen verbunden sind. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass das nur ältere Menschen betrifft."

Viele Sportler kommen zu ihm und seinen Mitarbeitern, ebenso Kinder, die bereits gesundheitliche Probleme haben. "Wir haben große Erfolge mit der Einlagenversorgung", so Wagner und zeigt stolz auf das Herzstück seines Geschäfts. Mittels einer speziellen Computertechnik werden die Füße und die Statik des Kunden im Stehen vermessen. Auf dem großen Bildschirm werden die "Problemzonen" mittels unterschiedlicher Farben angezeigt, auch für den Laien dadurch gut verständlich. Die Software überträgt die Daten des Kunden an eine computergesteuerte Fräse, die dann aus einem Sohlenrohling passgenau die Einlagen herausfräst.

Das Material zur Einlagenherstellung bezieht Wagner aus der Schweiz. Der patentierte, weicher Schaumstoff sorgt dafür, dass viele Kunden wieder schmerzfrei laufen können. Die Einlagen, die Wagner aus diesem Material in seiner dem Laden angegliederten Werkstatt herstellt, sind nur schwer kaputt zu kriegen. "Bei bestimmten Leiden ist die Herausforderung schon groß. Ich muss ja eine Behinderung ausgleichen", so der Fachmann über seine anspruchsvolle Arbeit. "Wir nehmen unsere Gesundheit viel zu selbstverständlich hin."

Schade findet es Markus Wagner, dass es kaum junge Leute gibt, der sich für den Beruf interessieren. "Das ist das angestaubte Image unseres Berufes. Dabei haben die heutigen orthopädischen Schuhe kaum noch etwas mit denen von damals zu tun", bekräftigt Markus Wagner und zeigt zum Beweis auf ein Paar sehr moderne Laufschuhe, die ein paar Einlagen von ihm verpasst bekommen haben. Deren Trägerin wird man das nicht ansehen.

Aber sie wird auf jeden Fall ein viel wohligeres Gefühl beim Laufen haben.