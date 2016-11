Auf die Plätzchen, fertig, los!

Wohl in keiner anderen Jahreszeit duftet es aus der Küche so verlockend wie in der Vorweihnachtszeit. Wenn es ums Plätzchen backen geht, sind auch die kleinsten Helfer mit Eifer bei der Sache. Das Naschen nebenbei verkürzt das Warten aufs Christkind. Die winterliche Backtradition besteht seit langer Zeit. Bereits vor Christi Geburt wurde im Winter rituell gebacken. So feierten die Kelten die Wintersonnenwende, die Nacht vom 21. auf den 22. Dezember, mit flachen Fladen aus zermahlenen Getreidekörnern und Honig. Die Fladen sollten sie vor bösen Dämonen schützen und als Opfergabe Götter und Naturgewalten gnädig stimmen.

Eine lange Tradition

In christlicher Zeit wurde die Backtradition der Kelten übernommen - allerdings wandelte sich die Bedeutung. Statt Opferbroten wurden "Weihnachtsbrote" (Christstollen) gebacken. Doch nicht nur in Weihnachtsbroten, auch in Weihnachtsplätzchen finden sich Relikte vorchristlicher Traditionen: Plätzchen in Tiergestalt erinnern an Opfertiere. Wahrscheinlich wollten unsere Vorfahren früher ihren Besitz schonen und opferten den Göttern anstelle von lebenden Tieren süße Leckereien in Tierform. Die ersten Weihnachtsplätzchen, so wie wir sie heute kennen, wurden vermutlich in mittelalterlichen Klöstern gebacken. Diese verfügten zum einen über das nötige Kapital, um teure Gewürze aus dem Orient wie Zimt, Nelken, Muskat, Ingwer und Kardamom zu bezahlen. Zum anderen bot ihnen der religiöse Hintergrund der Geburt Jesu ausreichend Anreize für die festliche Bäckerei.

Der Name "Plätzchen" stammt vom süddeutschen "Platz" ab, einem früher in dieser Gegend üblichen Wort für flach geformte Kuchen. "Brötle" oder "Gutsle", in der Schweiz auch "Guezi" oder "Guetsli" sind weitere Namen. Weihnachtsplätzchen und -kekse sind streng genommen nicht dasselbe: Plätzchen, dabei handelte es sich um zuckerlastige Gebäckstücke, wurden früher vor allem zu Kaffee und Tee gereicht. In der Weihnachtszeit wurden sie mit Marmelade, Marzipan, Nüssen und Schokolade verfeinert. Kekse hingegen hatten ursprünglich einen anderen Zweck. Ihr Name geht auf den "English Cake" zurück, einen langlebigen und nahrhaften Schiffszwieback, der auf langen Überfahrten Kraft spendete. Im 19. Jahrhundert wurde er von einem deutschen Kaufmann nachgebacken.

Kulleraugen

Das Rezept der Kulleraugen ist über 80 Jahre alt und wird in der dritten Generation gebacken. Die Geheimzutat ist das Schweineschmalz. Es macht den Teig besonders geschmeidig. Zutaten: 140 Gramm Butter, 105 Gramm Schmalz, 140 Gramm Zucker, 380 Gramm Mehl, drei Eigelb, etwas Abrieb einer Bio-Zitrone und Gelee nach Geschmack. Am besten eignet aber sich Johannisbeer-Gelee.

Alle Zutaten sollten die gleiche Temperatur haben, am besten zimmerwarm. Butter, Schmalz, Zucker, Mehl und Eigelb mit etwas Abrieb einer Bio Zitrone zu einem geschmeidigen Teig kneten. Hierbei macht es keinen Unterschied, ob dies die Küchenmaschine mit dem Knethaken macht oder ob es in alter Handarbeit geschieht. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens eine Stunde an einem kühlen Ort ruhen lassen. Aber nicht im Kühlschrank, denn das macht den Teig brüchig.

Anschließend den Teig zu gleichmäßigen "Würsten" - in langen Bahnen - rollen und in kleine Portionen teilen. Aus den Teigportionen mit der Hand runde Kugeln formen, die etwa einen Durchmesser von drei Zentimeter haben. Die Teigkugeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit dem Stiel eines Löffels Vertiefungen in die Kugeln stechen. Hierbei darauf achten, dass die Kugeln nicht durchgestochen werden. Die Vertiefungen mit einer Spritze mit dem Johannisbeer-Gelee füllen. Die Kulleraugen kommen nun bei 170 Grad (Umluft) für etwa 15 Minuten in den Backofen.

Nach der Backzeit die noch heißen Kulleraugen mit einer Palette auf ein kaltes Backblech heben und das durch das Backen eingefallene Gelee mit Hilfe der Spritze wieder auffüllen. Die kalten Kulleraugen zum Schluss noch mit Puderzucker bestäuben.

Zarte Mürbis

Für den Mürbeteig braucht es etwas Geduld. Folgende Zutaten werden benötigt: 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Speisestärke, 100 Gramm gemahlene Mandeln oder andere Nüsse, ein Teelöffel Vanillezucker, zwei Eigelb, 125 Gramm Butter, ein Eiweiß und etwas Orangenabrieb.