Deftiges aus der Kuchenform

Seit zwei Tagen sind wir in Marseille und es fühlt sich schon ein bisschen an wie Zuhause. Die Leute hier sind unheimlich nett und das Essen ist einfach nur lecker. Aber ich bin ja auch nicht gemein: Um euch natürlich auch ein bisschen Flair mitzugeben, habe ich ein tolles Rezept vorbereitet.

Heute gibt es eine Quiche mit Lachs. Für all diejenigen, die nicht wissen, was eine Quiche ist: Es handelt sich um eine typisch französische Spezialität, die ursprünglich aus Lothringen stammt. Sozusagen ein herzhafter Kuchen, der traditionell in einer Tortenform gebacken wird. Es gibt die Quiche in verschiedenen Variationen, und ich habe mich heute für die Variante mit Lachs entschieden. Das Geniale daran ist, dass man sie auch problemlos kalt essen kann. Dazu kann man etwa gut einen Salat servieren.

Nun zur Zubereitung: Für den Teig 190 g weiche Butter in der Küchenmaschine mit dem Flachrührer geschmeidig rühren. Ein Eigelb und 30 ml lauwarme Milch und 10 g Fleur de Sel (oder normales Salz) dazugeben und weiter rühren. Zum Schluss 260 g Mehl hinzufügen und zu einem Teig verarbeiten. Das Ganze in eine Klarsichtfolie packen und für rund 2 bis 3 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Den Backofen anschließend auf 180 Grad vorheizen. Den Teig nun ausrollen und in die Tarteform geben. Mit einer Gabel ein paar Mal in den Boden stechen und für rund 10 bis 15 Minuten in den Backofen geben und blind backen.

Bloggerin Lulu Hallo ihr Lieben, ich bin Lulu, 28 Jahre alt , eine Vollblut-Italienerin, die in Ludwigshafen lebt. Ich liebe es, mich kreativ auszuleben.

Für die Füllung vier Eier, 100 g geriebenen Parmesan und 200 g Schlagsahne verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Zum Schluss verstreut ihr 200 g Frühlingslauch, den ihr zuvor in feine Streifen geschnitten habt, und 150 g in Streifen geschnittenen Lachs auf dem Tarteboden und füllt die Ei-Sahne-Mischung dazu. Die Tarte kommt dann noch einmal für etwa 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Mein Tipp: Ihr könnt anstelle der Tarteform auch kleine Tartelette-Formen nehmen. Wenn ihr die kleinen Formen nehmt, dann bekommt ihr etwa 5-6 Portionen raus. Info: Rezepte unter http://luniversdelapetitelulu.de.