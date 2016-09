Alle Bilder anzeigen Das fertige Ergebnis: Links der vegetarische Burger, rechts die klassische Variante aus reinem Rindfleisch. © Adrian Roth Es hat gut geschmeckt: Redakteurin Lena Grocholl und Videojournalist Adrian Roth testen die beiden Burger-Varianten. © Dominik Rossbach Für echte Fleisch-Fans: Die Fleischreifekammer mit Salzkristallwand in der "Steakschaft". Die Rinderhälften reifen mindestens fünf Wochen. © Dominik Rossbach

Grillen ist das neue Kochen. Ob Würstchen, Steaks, Burger oder Gemüse - die Deutschen lieben Gegrilltes aller Art. Die Anzahl der Haushalte, die mindestens einmal im Jahr den Kochlöffel gegen Zange und Rost eintauschen, ist von 2009 bis 2015 um sieben auf 87 Prozent gestiegen (2009: 80 Prozent). Das hat eine Online-Umfrage des Nielsen Homescan Panel mit über 11 000 Teilnehmern ergeben. Besonders beliebt sind selbst gemachte Burger, die mit dem Einheitsbrei der klassischen Fastfood-Ketten nichts mehr zu tun haben. Wie der perfekte Burger gelingt, weiß Dominik Rossbach (39), Leiter der "Steakschaft - die Fleischerlebniszentrale" im hessischen Schlüchtern. "Es fängt bei den Brötchen an. Entweder sollten sie selbst gemacht oder beim Bäcker gekauft werden", erklärt Rossbach. Von Fertigbrötchen rät der Experte ab. "Sie haben nicht die richtige Konsistenz."

Außerdem wichtig: "Immer frische Zutaten verwenden." Beim Fleisch sollten Grill-Fans auf Qualität achten und zum Metzger gehen. Für das perfekte Burger-Pattie - eine Grillfleisch-Scheibe - wird nur reines Rindfleisch verwendet. Das hat üblicherweise einen Fettanteil von acht bis 15 Prozent. "Für einen Burger sollten es aber mindestens 20 Prozent sein", erklärt Rossbach. "Das macht ihn viel saftiger." Für Vegetarier oder Veganer gibt es eine fleischfreie Pattie-Variante aus Bohnen und Gewürzen, die der Koch nach vielen Versuchen selbst entwickelt hat. "Mein Pattie ist sogar vegan. Grundsätzlich sind bei den vegetarischen und veganen Burgern der Fantasie keine Grenzen gesetzt", sagt Rossbach.

Soßen lieber selbst machen

Der Experte Dominik Rossbach wurde 1977 in Mannheim geboren und ist dort aufgewachsen. Nach seiner Zeit als Rettungsassistent änderte er seine berufliche Laufbahn und widmete sich voll und ganz seiner Leidenschaft für Fotografie. Er arbeitete zwölf Jahre als professioneller Fotograf für die BILD-Zeitung , verschiedene andere Medien und Unternehmen.

wurde und ist dort aufgewachsen. Nach seiner Zeit als änderte er seine berufliche Laufbahn und widmete sich voll und ganz seiner Leidenschaft für Fotografie. Er arbeitete zwölf Jahre als , verschiedene andere Medien und Unternehmen. Im Laufe der Jahre beschäftigte sich Dominik Rossbach zunehmend mit Kochen, Grillen und der Entwicklung eigener Gerichte und Rezepte . Der nächste berufliche Schritt war somit kulinarisch und unvermeidbar: Seit Anfang 2015 ist der Mannheimer Leiter der Kochschule "Die Steakschaft" im hessischen Schlüchtern. Zudem betreibt er seit 2010 den Kochblog "rossiskitchen" .

. Der nächste berufliche Schritt war somit kulinarisch und unvermeidbar: Seit Anfang 2015 ist der Mannheimer im hessischen Schlüchtern. Zudem betreibt er seit 2010 den . In dem zur Metzgerei "Der Ludwig" gehörenden Vorführraum bietet Rossbach Kurse zur Zubereitung von Fleisch auf Grills, Herd, Beefer (800-Grad-Grill) oder Sous Vide Garer (Vakuumgarer), Seminare zur Fleischreifung- und Zerlegung sowie zur Entwicklung von Rezepten.

gehörenden Vorführraum bietet Rossbach auf Grills, Herd, Beefer (800-Grad-Grill) oder Sous Vide Garer (Vakuumgarer), Seminare zur Fleischreifung- und Zerlegung sowie zur Entwicklung von Rezepten. Infos im Internet: www.rossiskitchen.de, www.der-ludwig.de

Was sonst noch auf den Burger kommt, ist ebenfalls Geschmackssache: Salatherzen, Tomaten, Röstzwiebeln, verschiedene Soßen oder Cheddarkäse. Für den vegetarischen Burger empfiehlt Rossbach eine Guacamole statt Ketchup oder Mayonnaise. "Das schmeckt frischer." Bei der Fleisch-Variante kann ebenfalls zu anderen Soßen gegriffen werden, um einen kräftigeren Geschmack zu erhalten. Rossbach hat für alle Fleisch-Fans eine außergewöhnliche Soße entwickelt: eine Bacon Marmelade aus Schinken, Zwiebeln und Knoblauch. Beide Soßen sind schnell gemacht und peppen jeden Burger auf.

Wer Spaß am Experimentieren hat, kann sich am Ketchup-Leder versuchen. Dabei wird Ketchup getrocknet und in Scheiben geschnitten. Die Idee ist simpel: herkömmlicher Ketchup weicht das Burger-Brötchen auf und tropft auch gerne daneben oder gleich auf das Hemd. Das passiert mit der Scheibe nicht. "Durch das warme Fleisch schmilzt der Ketchup anschließend wieder", erklärt Rossbach. Durch das Einkochen ist der Geschmack zudem viel intensiver.

Und dann geht es los, die Fleisch- oder Gemüsepatties kommen auf die Platte. Genau, auf eine gusseiserne Platte und nicht auf den Rost. Rossbach erklärt, wieso: "So kann das Fett nicht in die Glut tropfen und es entsteht eine geschlossene Kruste." Mehr Röstaromen gleich mehr Geschmack. Eine perfekte Grillzeit gibt es nicht. "Passionierte Griller gehen nach der Kerntemperatur." Die lässt sich am besten mit einem Temperaturmesser bestimmen. So brutzelt es sich richtig: 54 bis 55 Grad ist medium rare (blutig), 55 bis 58 Grad medium (halb durchgebraten), 60 Grad well done (durchgebraten).

Doch worauf grillt es sich am besten? Elektrogeräte kommen dem Experten nicht in den Garten. "Das ist keine Option", sagt Rossbach. Kohle- oder Gasgrills liefern die besten Ergebnisse. Doch es gibt Regeln zu beachten. "Beim Kohlegrill sollten naturbelassene Anzünder verwendet werden und auf gar keinen Fall Spiritus. Außerdem ist auf Hygiene zu achten, sonst kann es zu einem Fettbrand kommen." Bei Gasgrills müssen regelmäßig alle Dichtungen kontrolliert und ausgetauscht werden.

Der Trend gehe zu Grills mit Deckel, erzählt Rossbach. "Darin sind Gerichte wie Pulled Pork - gezupftes Schwein - möglich. Das braucht 18 bis 24 Stunden." Grillen sei mittlerweile Slowfood, langsames und genussvolles Essen. "Die Zeit des Flachgrillens mit Würstchen und Nackensteaks ist eindeutig vorbei. Du bist, was du isst." Vegetarisches Essen sei da nicht ausgenommen. "Es lässt sich auch viel Fleischloses auf dem Grill zaubern", sagt Rossbach. Ob jemand Fleisch esse, sei eine persönliche Entscheidung. Aber wenn Fleisch, dann sollte es von guter Qualität sein.

Ein guter Tipp zuletzt: "Mit Bier sollte man marinieren, nicht Feuer löschen." Wenn Flammen entstehen, könne der Grilldeckel geschlossen werden, das entziehe Sauerstoff und lösche die Flammen meistens. Denn: "Bier gehört auf den Tisch."