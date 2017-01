Flüssige Vitaminbomben

Alle Bilder anzeigen "Mandama" (oben) und "Pink Panther" (r.u.) sind nur zwei von unendlich vielen Smoothie-Rezepten. Aber auch kaltgepresste Säfte wie die von Ronnie Boland (l.u.) aus dem Mannheimer Café Boland's sind leckere Vitaminlieferanten. © Sohl

Wenn der Winter mit Minusgraden übers Land zieht und Erkältungen das Immunsystem herausfordern, kann der Körper eine Extraportion Vitamine und Nährstoffe gut gebrauchen. Sämige Smoothies und frische Säfte bieten diese in besonders schmackhafter und kreativer Form. Wir stellen die flüssigen Vitaminbomben vor - inklusive Tipps für ihre Zubereitung.

Smoothies haben sich vom Ernährungstrend zum festen Bestandteil der gesunden Küche entwickelt. Sie werden aus ganzen Früchten hergestellt, die mit etwas Flüssigkeit wie Wasser, Kokosmilch oder manchmal auch etwas Fruchtsaft in den Mixer kommen. Ihren Namen verdanken sie der sämigen Konsistenz - das englische "smooth" bedeutet "weich" oder "glatt". Smoothies enthalten nicht nur wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, sondern auch sekundäre Pflanzenstoffe und Nahrungsfasern - schließlich wird hier alles verarbeitet, was das Obst hergibt. Aber Vorsicht: Reine Fruchtsmoothies (wie der "Mandama" auf dem großen Bild) enthalten häufig viele Kalorien. Außerdem treiben sie mit ihrem Fruchtzuckergehalt den Blutzuckerspiegel in die Höhe und können den Zahnschmelz angreifen - sie sollten also in Maßen genossen werden.

Doch es geht auch mit weniger Kalorien und Fruchtzucker: Für grüne Smoothies kommt Pflanzengrün in den Mixer - mit Obst, Flüssigkeit und eventuell etwas Superfood wie Chiasamen oder Goji-Beeren. Die Russin Victoria Boutenko entdeckte die grünen Trendgetränke bereits in den 1990er Jahren: Sie überlegte, wie sie ihre Familie dazu bewegen könnte, mehr grünes Gemüse zu sich zu nehmen - und hatte die Idee, es einfach in flüssiger Form zu servieren.

Zum Probieren Pink Panther: Dieser Smoothie (Bild rechts unten) steckt voll gesunder Überraschungen - oder hätten Sie gedacht, dass hier Spinat mitverarbeitet wurde? Für eine Portion kommt eine halbe Banane mit zwei gehäuften EL TK-Heidelbeeren, Spinat, 4 EL Kokosmilch (fettreduziert), 3 EL Wasser, einem TL Mandelmus und Zimt in den Mixer. Wer den Smoothie lieber etwas flüssiger mag, gibt einfach etwas mehr Wasser hinzu. Mandama: Die Hauptrolle in diesem Smoothie (großes Bild) spielen Mandarinen und Mangos - daher hat er auch seinen Namen. In Kombination mit Maracuja, etwas Orangensaft und Kokosmilch entsteht ein fruchtig-süßer, aber auch gehaltvoller Smoothie - ein (gesunder) Ersatz für das nachmittägliche Kuchenstück! Frische, kaltgepresste "Super Juices" in außergewöhnlichen Geschmackskombinationen gibt es beispielsweise im Café Boland's in 0 4, 1 in den Mannheimer Quadraten. Dreimal wöchentlich werden die Säfte dort gepresst - ohne Temperatureinsatz und ohne die Zugabe von Konservierungsmitteln. sos [mehr...]

Spinat zum Trinken

Tatsächlich fallen Spinat, aber auch Gurke und Grünkohl geschmacklich nicht auf, wenn sie gemeinsam mit Obst zu einem Smoothie verarbeitet werden. Boutenko empfiehlt Anfängern auch ein langsames Vorantasten auf der Grün-Skala: Begonnen werden kann mit einem Grün-Obst-Verhältnis von 40:60, später kann der Gemüseanteil erhöht werden.

Als grüne Basis eignen sich auch Salat - von Feldsalat über Rucola bis zu Kopfsalat ist alles möglich - oder Brokkoli. Wer mag, kann auch Kräuter in den Mixer geben. Und selbst das Grün von Karotten darf untergemischt werden. Dann werden ein bis zwei Obstsorten ausgewählt - etwa Ananas, Banane, Himbeeren oder Blaubeeren. Wer Äpfel oder Birnen verwendet, sollte sie nicht schälen - und auch die Kerngehäuse können in den Mixer geworfen werden!

Bei der Flüssigkeit haben Smoothie-Erfinder die Wahl zwischen einfachem Wasser, Kokosmilch, Mandel- oder Hafermilch, Saft oder auch Tee. Mit ein wenig Experimentierfreude lassen sich schnell individuelle Lieblingskreationen ersinnen!

Sowohl für Obst- als auch für Gemüse-Smoothies gilt, dass alle Pflanzenfasern und damit alle Ballaststoffe enthalten bleiben. Auch deshalb können sie vollständige Mahlzeiten - etwa das Frühstück - ersetzen. Allerdings ist es ratsam, sie nicht schnell wegzutrinken. Besser ist es, Smoothies zu löffeln und zu kauen - denn Kauen ist gut für die Verdauung. Über den Speichel werden Enzyme freigesetzt, die dafür sorgen, dass der Dünndarm die Nährstoffe besser aufnehmen kann.

Das nötige Equipment für Smoothies ist in den meisten Haushalten vorhanden: Ein handelsüblicher Mixer oder Zerkleinerer reicht in der Regel aus. Zwar haben Elektrogerätehersteller in den Smoothie-Fans eine neue Zielgruppe gefunden, und Foodblogger überbieten sich mit begeisterten Empfehlungen für Marken-Hochleistungsmixer. Doch deren Anschaffung kostet locker einen mittleren dreistelligen Betrag. Ein Smoothie aus einem handelsüblichen Mixer mag nicht ganz so samtweich-sämig sein, schmackhaft ist er dennoch - und auch Tiefkühlspinat, Wirsing und Rucola lassen sich darin so zerkleinern, dass sie nicht mehr als solche zu erkennen sind.

Im Gegensatz zu Smoothies sind Säfte aus Gemüse und Obst nicht ganz so einfach zu Hause herstellen. Die meisten günstigeren Entsafter arbeiten mit Zentrifugaltechnik, bei der Obst und Gemüse mit hohen Geschwindigkeiten und starken Kräften zerkleinert werden. Dabei wird jedoch auch viel Sauerstoff beigemengt, der den Enzymen schadet. Besser, aber auch teurer, sind Geräte, die mit niedrigen Geschwindigkeiten arbeiten - oder Kaltpressen.

Ingwer und Zitronengras

Ein solches Kaltpressgerät steht seit einem halben Jahr im Mannheimer Café Boland's, wo seither dreimal pro Woche frische Säfte hergestellt werden. Inhaber Ronnie Boland war aufgefallen, dass Saftbars in seiner schottischen Heimat schon seit vielen Jahren zum Straßenbild gehören. "Dabei denkt man immer, die Schotten würden sich schlecht ernähren", sagt er und zwinkert. Boland, der selbst viel Wert auf gesunde Ernährung legt, wollte auch in seinem Café gesunde Säfte anbieten. Das Kaltpressgerät, das er angeschafft hat, ist fast mannsgroß und presst kleingeschnittenes Obst und Gemüse mit einem Druck von 1,8 bar langsam zusammen. Der Saft wird abgefangen und in Flaschen abgefüllt, worin er bis zu drei Tage haltbar ist. "Wir erhitzen die Säfte nicht und geben keine Konservierungsmittel hinzu - dadurch bleiben die wertvollen Inhaltsstoffe erhalten", sagt Boland.

Die Rezepte für die Säfte hat er mit seinem Team selbst entwickelt - und dabei viel gelernt. "Der Anteil an Roter Bete darf nicht zu hoch sein", sagt er, "sonst ist der Geschmack zu dominant." Und auch mit Kurkuma müsse man vorsichtig sein - "das kann ziemlich scharf werden!" Dann verrät er noch seinen Lieblingssaft: "Busy Bee", ein Mix aus Apfel, Ananas, Zitrone, Zucchini und Bienenpollen, der durch Ingwer eine leichte Schärfe und durch Zitronengras eine überraschende Frische erhält.

Wer sich ohne Entsafter an selbstgemachtem Saft versuchen will, für den haben wir noch einen Tipp: Obst und Gemüse in einen Mixer geben, mit Wasser aufgießen und fein pürieren. Danach wird der Mix durch in Tuch oder ein Feinwäschenetz gedrückt - und fertig ist der Saft!