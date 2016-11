In der Weihnachtsbäckerei

Schokoladen-Weihnachtsmänner gibt es bei Eberhardt von 30 Gramm (13 cm) bis 2,5 Kilo (64 cm) sowohl in Klarsicht-Verpackung als auch in bunter Alu-Folie.

Besuch in der Schokoladen-Fabrik Eberhardt in Reichelsheim:

Es ist nur ein kleiner Schritt, der die Prozesse im Gehirn auslöst. Ein Schritt, mit dem sich zig Jahre in die Vergangenheit zurücklegen lassen. Beim Schließen der Augen schießen Bilder in einer schnellen Reihenfolge in den Kopf. Die Oma, wie sie am Backofen steht, den Kochlöffel in der Hand. Wie die Vorfreude steigt auf das, was wenige Stunden später auf dem Tisch stehen wird. Auf den Duft, der den Raum erfüllen wird. Auf den Geschmack der Weihnachtsplätzchen.

Dieser kurze Moment gleicht einer Zeitreise. Beim Öffnen der Augen holt einen die Realität schnell wieder ein. Der Auslöser für den Ausflug in die eigene Kindheit ist schnell ausgemacht: In der Backstube der Firma Eberhardt im Reichelsheimer Ortsteil Beerfurth riecht es genauso wie bei der Oma damals. "Wir backen unsere Lebkuchen nach einem alten Odenwälder Rezept, daran hat sich seit 90 Jahren nichts geändert", erklärt Helmut Gräber die Philosophie des Familienunternehmens.

Tradition seit 1932

Die Schokoladen-Fabrik Eberhardt im Reichelsheimer Ortsteil Beerfurth ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Wilhelm Eberhardt begann die Back- und Schokoladenwaren-Fabrikation 1932 mit der Herstellung von Lebkuchen.

Vor allem in der Vorweihnachtszeit, die für das Unternehmen schon im September beginnt, brummt das Geschäft. Nach den Dezember-Feiertagen gibt es einen fließenden Übergang, die Produktion der Schoko-Osterhasen läuft an.

Die Firma Eberhardt verkauft ihre Waren vor allem im süddeutschen Raum. Es ist aber auch möglich, die Leckereien beim Fabrikverkauf zu erwerben. Der Laden in der Schwimmbadstraße 3 in Reichelsheim-Beerfurth hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr geöffnet, samstags zwischen 8.30 und 15 Uhr.

Infos unter www.eberhardt-schokolade.de oder Tel.: 06164/2231. cr

Wilhelm Eberhardt begann die Back- und Schokoladenwaren-Fabrikation 1932 mit der Herstellung von Lebkuchen. Im Laufe der Jahre kamen weitere Back- und Süßwaren wie Zuckerlutscher, Hohlfiguren aus Zucker, Zwieback oder Schaumküsse hinzu. Gräber führt die Geschicke der Firma nun schon in der dritten Generation. Dort, wo Familienunternehmen draufsteht, steckt auch Familienunternehmen drin. Alt und jung, groß und klein - alle packen mit an. Zudem stehen in der Schokoladen-Fabrik derzeit 20 Menschen in Lohn und Brot, teilweise in geringfügiger Beschäftigung. "Insgesamt haben wir sieben, acht volle Arbeitsstellen", sagt Gräber.

An diesem kalten Novembertag mit Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hat sich eine 20-köpfige Gruppe der Schwester-Theresia-Kindertagesstätte in Fürth (Odenwald) angekündigt. Gräber nimmt sich Zeit für die Fünf- und Sechsjährigen, erklärt, wie aus Gewürzen der Lebkuchen entsteht, wie aus einer Kakaobohne Schokolade wird. "In unserer Backstube haben wir mehr als 400 Bleche. Die müssen mit Öl eingerieben werden." Mit Öl? Einige Kinder kichern, andere wenden sich ab: "Igitt!" Der Firmenchef beruhigt schnell: "Natürlich verwenden wir kein Motoren-, sondern Salatöl." Klar, dass das überprüft werden muss. Ja, die erste Qualitätskontrolle der jungen und wissbegierigen Inspektoren ist überstanden. "Früher", sagt Gräber, "stand hier nur ein normaler Bauernhof." Es wurde Brot gebacken, später kamen die Lebkuchen hinzu. Was der Großvater begann, übernahm der Sohn, die traditionelle Herstellungsweise blieb.

Geheimnis der 13 Gewürze

Aus 13 Gewürzen - neben Muskatnuss, Zitrone, Nelken, um nur einige zu nennen, darf Zimt auf keinen Fall fehlen - ist der Teig zusammengestellt. Dann geht es gleich los? Von wegen! Der Teig darf sich erst einmal schlafen legen, für ganze zwei Tage. "Teigruhe nennt man das", erklärt Gräber. "Er darf sich entspannen, der Faktor Zeit ist ungemein wichtig. Wir verzichten auf Emulgatoren genauso wie auf Farb- und Konservierungsstoffe." Das Resultat kann sich sehen lassen. Aus dem porösen Klumpen ist ein geschmeidiger Teig geworden, der nun in die Maschine gegeben wird, der ihn in die gewünschte Form bringt. "80 Prozent unserer Lebkuchen sind Herze, dazu kommen Vierecke und Sterne", sagt der Firmenchef.

Handarbeit wird bei Eberhardt groß geschrieben. Jede Mandel wird einzeln auf den Lebkuchen gesetzt, den Lebensbäume zieren. Warum die Leckerei vor dem Backen noch ganz dünn, danach aber schön fluffig ist, will Gräber von den Kindern wissen. Die müssen bei dieser Aufgabe nur müde lächeln. "Backpulver kommt dazu! Das macht die Mami daheim doch ganz genauso!"