Königin Elizabeth II. nimmt an der Gedenkveranstaltung teil. Foto: Will Oliver

London (dpa) - Die britische Königin Elizabeth II. hat am Sonntag an einer Gedenkveranstaltung für die Toten der beiden Weltkriege teilgenommen.

Ganz in Schwarz gekleidet legte die 90-jährige Monarchin einen Kranz aus Klatschmohnblüten vor dem «Cenotaph» genannten Denkmal in Londons Regierungsviertel nieder. Großbritannien begeht traditionell am zweiten Sonntag im November das Erinnern an die Weltkriegstoten.

Bereits knapp zwei Wochen vor dem «Remembrance Sunday» tragen Menschen im ganzen Land Klatschmohnblüten (Poppies) aus Papier am Revers und bringen damit ihre Solidarität mit im Einsatz verletzten oder getöteten Soldaten zum Ausdruck.