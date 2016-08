Erfolgskarrieren, die in einer Garage beginnen, sind in den USA Legion. Eine davon schrieb George Lucas - fast jedenfalls, denn bevor der Filmregisseur und Produzent, der heute 70 wird, mit einer kleinen Crew an entsprechendem Ort Figuren und Utensilien der "Krieg der Sterne"-Saga zusammenbastelte, hatte er schon als Regisseur des Films "American Graffiti" von sich reden gemacht. Doch das war nichts im Vergleich zum Weltraum-Dreiteiler, der ihn zum Milliardär machte und dem er fast 20 Jahre später eine vierteilige Vorgeschichte hinterherschickte.

"Star Wars" ist zum Inbegriff der Popkultur geworden. Echte Science-Fiction ist es nicht, auch wenn Lucas in der Vorgeschichte einige auf die Zukunft bezogene Diskussionen, etwa über Klone, nachgeliefert hat. In "Star Wars" gibt es vieles, nicht zuletzt Weltraumschrott und Esoterik - wie "die Macht", die mit uns sein möge. Ein Phänomen bleibt die Saga aber in jedem Fall. tog