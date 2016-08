Los Angeles (dpa) - Oscar-Preisträgerin Halle Berry (50, «Monster's Ball», «Cloud Atlas») gerät in dem ersten Trailer zu dem Thriller «Kidnap» richtig in Fahrt. Verzweifelt jagt sie einem Auto hinterher, in dem ihr entführter kleiner Sohn sitzt. Statt der Polizei zu vertrauen, nimmt sie die Verfolgung in die eigene Hand.

Regie führte der Spanier Luis Prieto (46, «Pusher»). In den USA kommt «Kidnap» Anfang Dezember in die Kinos, der deutsche Starttermin steht noch nicht fest. Berry war zuletzt in dem Thriller «The Call – Leg nicht auf!» und in dem Action-Streifen «X-Men: Zukunft ist Vergangenheit» zu sehen.