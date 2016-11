Sydney (dpa) - Mit einem typisch australischen Hut aus Kaninchenhaar und Filz hat sich der niederländische König Willem-Alexander (49) in Sydney volksnah gezeigt.

Unter der breiten Krempe verschwand sein Gesicht jedoch fast - so konnte er den verwegenen Eindruck nicht nachahmen, den einst Schauspieler Paul Hogan in den Crocodile-Dundee-Filmen mit einem ähnlichen Akubra-Hut gemacht hatte. Ohnehin stahl ihm seine elegante Frau Máxima (45) in der australischen Metropole modetechnisch die Show. Die für ihre farblich kraftvollen Roben und Kleider bekannte Königin zeigte sich am Donnerstag in einem feschen, quergestreiften Ballonrock.

Am Abend zuvor stellte sie beim feierlichen Konzert im Opernhaus die Ehefrauen der anderen Honoratioren mit einem langen Seidenkleid in drei Farbblöcken - grün-braun-blau - in den Schatten. Die Frauen von Premierminister Malcolm Turnbull und Gouverneur Peter Cosgove, Lucy Turnbull und Lady Cosgove, waren ganz in schwarz erschienen. Die Royals reisen Ende der Woche nach Neuseeland weiter.