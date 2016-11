Havanna (dpa) - Startenor Plácido Domingo hat nach dem Tod des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro ein Konzert in Havanna streichen müssen.

Die vom Staatsrat ausgerufene neuntägige Staatstrauer verbiete alle öffentlichen Veranstaltungen, weshalb das für Samstag im Gran Teatro vorgesehene Konzert ebenfalls nicht stattfinden könne, teilte der Nationale Rat der Bühnenkünste am Samstag mit. Ein neuer Termin wurde nicht bekanntgegeben.

Domingo (75) hatte am Freitag auf einer Pressekonferenz in der kubanischen Hauptstadt große Freude an seinem ersten Auftritt auf der Insel zum Ausdruck gebracht. Er habe sich seit langem gewünscht, in Havanna zu singen, wo seine Eltern als Schauspieler und Sänger in den 40er und 50er aufgetreten waren. Domingo wurden in Havanna Programmhefte von Konzerten seiner Eltern überreicht.