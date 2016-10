Nur in den Drehtagen

München (dpa) - Die Fernseh-Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr aus dem Münchner «Tatort» haben echte Dienstausweise. «Die echten Polizeiausweise von Batic und Leitmayr werden übrigens in der Ettstraße verwahrt und nur für den Dreh ausgegeben», twitterte die Münchner Polizei.

Vor Jahren schon seien die Macher des Münchner «Tatorts» an die Polizei herangetreten und hätten nach den Ausweisen gefragt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. «Solche Sendungen haben ja den Anspruch, möglichst nah an der Realität zu sein.» Zuvor hatten die Münchner Boulevardzeitung «tz» und die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Damit kein Unfug mit den Ausweisen getrieben werden könne, würden sie nur zum «Tatort»-Dreh und nur gegen Unterschrift herausgegeben. Nach Drehschluss würden sie wieder eingeschlossen. Der «Tatort» ist damit ziemlich einzigartig. Dem Polizeisprecher ist nicht bekannt, dass echte Polizeiausweise noch für eine andere Film- und Fernsehproduktion im Münchner Präsidium lagern.

Die Kommissare Leitmayr und Batic werden seit mehr als 25 Jahren von den Schauspielern Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec dargestellt. Die Polizei hatte die jüngste Münchner «Tatort»-Episode am Sonntagabend mit einem «Faktencheck» auf Twitter begleitet und in dem Zusammenhang auch über die Dienstausweise der Figuren informiert.