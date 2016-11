New York (dpa) - Das Gemälde «Mädchen auf der Brücke» von Edvard Munch ist in New York für 54,5 Millionen US-Dollar (rund 50,6 Millionen Euro) versteigert worden.

Der Kaufpreis war der zweithöchste, der je für ein Werk des norwegischen Künstlers (1863-1944) erzielt wurde - nach «Der Schrei», wie das Auktionshaus Sotheby's am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Eine der vier Ausführungen von «Der Schrei» - einem der Hauptwerke des Expressionismus - war im Jahr 2012 für 119,9 Millionen Dollar versteigert worden. «Mädchen auf der Brücke» von 1902 war erst vor acht Jahren für 30,8 Millionen Dollar bei Sotheby's unter den Hammer gekommen.