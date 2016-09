Regisseur Curtis Hanson mit 71 Jahren gestorben

Los Angeles (dpa) - Der US-Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Curtis Hanson ist tot. Er starb am Dienstag mit 71 Jahren zu Hause in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher berichteten.

Die Polizei war demnach wegen eines medizinischen Notfalls zu seinem Haus in den Hollywood Hills gerufen worden.

Zu Hansons bekanntesten Filmen zählen «Die Hand an der Wiege», «L.A. Confidential», «Die WonderBoys» und «8 Mile» mit dem Rapper Eminem in der Hauptrolle. Für den Krimi «L.A. Confidential» mit Kevin Spacey und Kim Basinger erhielt Hanson im Jahr 1998 einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.

Mehrere Hollywood-Stars drückten in den sozialen Medien ihre Trauer aus. «Danke, dass du an mich geglaubt hast», twitterte der Schauspieler Russell Crowe, der auch bei «L.A. Confidential» mitgewirkt hatte. «In Wirklichkeit hast du aus meinem Job eine Karriere gemacht.» Sein Kollege Kevin Bacon schrieb ebenfalls bei Twitter, die Nachricht über Hansons Tod mache ihn sehr traurig, und fügte hinzu: «Großartiger Regisseur. Großartiger Mann.»

Eminem, der im Jahr 2002 in «8 Mile» einen jungen Rapper verkörperte, sagte, Hanson habe damals an ihn und an «unsere verrückte Idee» geglaubt, einen Film über Battle-Rap zu drehen. «Ich bin glücklich, dass ich ihn kennengelernt habe», zitierten am Mittwoch mehrere US-Medien aus einem Statement Eminems.