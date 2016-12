Steven Spielberg wollte nach «E.T.» zum ersten Mal Kinder

Berlin (dpa) - Die Arbeit an seinem Science-Fiction-Film «E.T.» aus dem Jahr 1982 hat in Hollywood-Regisseur Steven Spielberg erstmals den Wunsch nach eigenen Kindern geweckt. «Erst "E.T." hat dazu geführt, dass ich Vater werden wollte», sagte der 69-Jährige dem «Hamburger «Abendblatt» (Wochenendausgabe).

«Die Film-Kinder sind mir beim Dreh sehr ans Herz gewachsen, besonders Drew Barrymore. Als der Dreh vorbei war, habe ich eine Woche gelitten und hatte den Blues.»

Da sei ihm klar geworden, dass er eigenen Nachwuchs wollte, sagte der Regisseur und Produzent. Dies sei «das größte Geschenk», das «E.T.» ihm gemacht habe, «nicht der kommerzielle Erfolg». Sein erstes Kind Max Samuel wurde 1985 geboren. Steven Spielberg wird am 18. Dezember 70 Jahre alt. Bei der Arbeit an «E.T.» war er Mitte 30. Spielberg hat heute sieben Kinder, davon drei Adoptivkinder.

Dass die Helden in seinen Filmen oft ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihren Vätern haben, hängt nach seinen Worten mit seinem Leben zusammen. «Das kommt wohl von meiner eigenen Vater-Sohn-Beziehung. Mein Vater ist für viele meiner Macken verantwortlich.» Vor 25 Jahren hätten sie sich aber wieder miteinander versöhnt.