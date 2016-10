Neues Fantasydrama von Tim Burton kommt ins Kino

Traumhaft: Asa Butterfield als Jake (l.) und Ella Purnell als Emma in "Die Insel der besonderen Kinder". © Twentieth Century Fox/dpa

Von unserem Mitarbeiter

Gebhard Hölzl

Er schätzt (alte) Horrorfilme und Comics, liebt das Düster-Groteske, Freaks und Nerds: Tim Burton. Einen eigenen Kinokosmos hat er mit verqueren Arbeiten wie "Mars Attacks!" oder "Edward mit den Scherenhänden" geschaffen und trug mit seinen kommerziell erfolgreichen "Batman"-Abenteuern maßgeblich zum Aufschwung des Superheldengenres bei. Der Kalifornier begann seine Karriere als Zeichner für die Disney-Studios und durfte dort zwei Kurzfilme inszenieren. Inzwischen kreiert er unverwechselbare Kunstwerke mit einer Handschrift, die auf den ersten Blick erkennbar ist.

So nun auch bei "Die Insel der besonderen Kinder", einem Fantasydrama nach dem Bestseller von Ransom Riggs. Gewohntes Terrain betritt Burton, das Titel gebende verborgene Eiland beherbergt Jugendliche, die besondere Fähigkeiten besitzen und von Monstern gejagt werden. Zunächst geht es aber in eine amerikanische Kleinstadt. Der schüchterne Jake (Asa Butterfield) kämpft mit typischen Teenagerproblemen, sein einziger Vertrauter ist Großvater Abraham (Terence Stamp), der von Kindern berichtet, die er gekannt hat: ein Mädchen, dass Bleischuhe tragen musste, um nicht die Bodenhaftung zu verlieren, einen Jungen, dessen Körper einen Bienenschwarm beherbergte... Als der alte Mann unter mysteriösen Umständen stirbt, bricht für Jake die Welt zusammen. Eine Psychologin rät daraufhin dem Vater, mit seinem traumatisierten Sohn nach Europa zu reisen, um die Geschichten des Seniors zu überprüfen.

Schon ist der Ortswechsel vollzogen. Sanfte Hügel, saftig grüne Wiesen, umgeben vom tosenden Ozean. Eine kleine Bucht. Eine malerische Hafenstadt. Ein rustikaler Pub, ein verfallenes englisches Landhaus... und plötzlich findet sich Jake aus unerfindlichen Gründen im Jahr 1943 wieder. Der Herrensitz erstrahlt in altem Glanz. Kinder toben über den Rasen, beaufsichtigt von der gutherzigen, britisch elegant gekleideten Miss Peregrine (Eva Green), Direktorin des "Home for Peculiar Children". Ihre Schützlinge besitzen alle jene magischen Fähigkeiten, die der Opa beschrieben hat - und sind zudem in einer Zeitschleife gefangen, die sie denselben Tag wieder und wieder erleben lässt. Denn kurz bevor deutsche Bomben ins Haus einschlagen, hält die Heimleiterin die Zeit an und sichert allen Anwesenden das Überleben.

An "...und täglich grüßt das Murmeltier" fühlt man sich erinnert, das Internat gleicht der Harry-Potter-Zauberschule Hogwarts, seine Bewohner könnten junge "X-Men" sein. Burton jedoch des Ideendiebstahls zu bezichtigen, wäre falsch, das bunte Panoptikum ist bereits im Roman entsprechend angelegt. Sein Autor ließ sich für seine Figuren eigenen Angaben zu Folge von seltsamen Kinderfotos inspirieren, die er auf Flohmärkten fand; der Regisseur musste nichts weiter tun, als seiner überbordenden Fantasie freien Lauf zu lassen. Diesbezüglich befindet er sich auf der Höhe seiner Schaffenskraft. Nach dem etwas umständlichen Einstieg und den üblichen Logikproblemen bezüglich der Zeitreise, legt er los und kreiert eine optisch verblüffende Bilderbuchmärchenwelt.

Seine Außenseiter macht er zu Helden, die tapfer gegen klappernde, übergroße Skelette ankämpfen. Furios gestaltet er das Finale das in einer Geisterbahn seinen Anfang nimmt und auf einem malerischen Vergnügungspier endet. Bruno Delbonnels ("Big Eyes") entfesselte Kamera trotz den Gesetzen der Schwerkraft, derweilen Samuel L. Jackson als Oberbösewicht lustvoll vom Leder zieht. Als Bogenschützin eines Robin Hood würdig erweist sich Green, die als eine Art Doppelgängerin Burtons Langzeitmuse Helena Bonham Carter perfekt ersetzt. Die Schauwerte lassen keine Wünsche offen, hier greift das Wort Traumfabrik - und selbst die zum Gimmick verkommenen 3D-Perspektiven werden sinnvoll eingesetzt. Wer nun an E.T.A. Hoffmanns der Schwarzen Romantik verpflichteten "Der Sandmann" denkt, liegt sicherlich nicht falsch