Toll: Gedeck und Tukur im Film „Gleißendes Glück“

Eine Frau presst eine Orange aus, gießt den Saft in ein Glas, dichtet dieses mit Klarsichtfolie ab. Sie belegt ein Brot, verschließt es in einer Tupperware-Dose, stellt das vorbereitete Frühstück bereits am Vorabend auf den Tisch. Akkurat streift sie Sofakissen glatt, wischt den Lampenschirm aus... Ritualisierte Handlungen. Der Gatte geht zur Arbeit, kehrt von ihr zurück. Wortlos sitzt man vorm Fernseher. Szenen einer Ehe, erdacht von der schottischen Erfolgsautorin A.L. Kennedy. Ein schmaler Roman, eher längere Novelle. Originaltitel: "Original Bliss", wörtlich übersetzt: "Ursprüngliche Glückseligkeit", im deutschen Sprachraum erschienen als "Gleißendes Glück".

Danach verzehrt sich Helene Brindel (Martina Gedeck), gefangen in einer von gegenseitigem Desinteresse geprägten Beziehung mit einem Mann (Johannes Krisch), der sie schwer misshandelt. Sie sehnt sich nach Gott, den sie vermeintlich verloren hat, träumt von selbstbestimmter Freiheit - und einem Liebhaber. Den findet sie im Gehirnforscher Eduard E. Gluck (Ulrich Tukur), Verfasser erfolgreicher Ratgeber. Nach einem seiner Vorträge spricht sie ihn an.

Sein forsches, joviales Auftreten täuscht. Auch er ist eine gequälte Seele, ein einsamer Mann, der seine Sexsucht mit Pornovideos befriedigt. Man kommt sich näher, geht aus, trifft sich im Hotel, beginnt eine Beziehung. "Wann und an welchem Ort warst du das letzte Mal so richtig glücklich?", fragt er. "Ich meine so richtig im Hier und Jetzt. Gleißendes Glück, kein Ende in Sicht..."

Eine einfache (Dreiecks-)Geschichte. Überschaubar. Gnadenlos konsequent. Auf den ersten Blick nicht unbedingt ein Leinwandstoff. Es geht um Lust und Liebe, Schmerz und Glauben. Ein intensives, existenzielles Drama, dessen Kern Sven Taddicken nach einem Drehbuch, das er mit Stefanie Veith und Hendrick Hölzemann geschrieben hat, sorgfältig herausarbeitet. Dabei dekliniert er die Geschichte nicht durch, erzählt elliptisch, spart Erklärungen aus. Der Zuschauer muss Zusammenhänge selbst herstellen, wohl dosierte Schreckmomente verdauen. Etwa wenn Helenes Ehemann ihr grundlos Finger in einer Schublade bricht.

In engen Räumen bewegt sich die von Daniela Knapp ruhig geführte Kamera. Wie eingesperrt wirken die Figuren. Die pedantische Ordnung im Heim der Brindels spiegelt die dort herrschende Bedrückung. Bundesrepublikanischer Mief der frühen Sechzigerjahre. Wohl fühlen kann man sich hier nicht. Gedeckt sind die Farben, Braun und Schwarz herrschen vor, unauffällig ist Helene zunächst gekleidet, eine graue Maus, die, als sie langsam erblüht, dezente Eleganz ausstrahlt. Immer selbstsicherer wird, forscher auftritt. Perfekt, gewohnt souverän, geht Gedeck in ihrer Rolle auf, spielt nuanciert. Kurze Blicke, zögerliche Bewegungen, minimale Gesten. Pointierte, präzise vorgetragene Dialoge. Elegant geführte Wortgefechte. Ein Schauspielerfilm.

Dazu passt Taddickens Inszenierung. Gut fängt er Geist und Tonalität von Kennedys Vorlage ein. Ein heikles Unterfangen, wohl nicht von ungefähr ist er der erste Filmemacher, der sich getraut hat, ein Buch der Schriftstellerin zu adaptieren. Er verzichtet auf marktschreierische Effekte, arbeitet funktional, baut langsam die Spannung auf, konzentriert sich auf seine exzellenten Darsteller. Bis final die Gewalt (noch einmal) explodiert. In Zeitlupe. Einrichtungsgegenstände gehen zu Bruch. Die Tat selbst sieht man nicht. Der wahre Horror entspinnt sich im Kopf. Und dann das Happy End? Eine offene Frage. Man hofft, kann sich jedoch keinesfalls sicher sein. Erwachsenes, verstörendes, aufwühlendes Kino.

