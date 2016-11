Woddy Allens Liebeserklärung an Hollywood

Klassisch inszenierte Romanze: Bobby (Jesse Eisenberg) und Vonnie (Kristen Stewart) kommen sich ganz nah.. © Warner Bros.

Gebhard Hölzl

Woody Allen ist nicht nur einer der erfolgreichsten Filmemacher aller Zeiten - davon zeugen unter anderem vier Oscars und drei Golden Globes. Er ist auch einer der produktivsten. Seitdem er 1966 mit "What's Up, Tiger Lily?" sein Regiedebüt gab, hat er fast im Jahrestakt einen Film fertig gestellt. Bei Nummer 47 ist er inzwischen angelangt. "Café Society" lautet der Titel, wie bei "Magic in the Moonlight" geht's zurück in die Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts.

Einen "typischen Allen" bekommt man zu sehen, federleicht, fließend, im Tempo dem sorgsam zusammengestellten und swingenden Soundtrack angepasst. Der 80-jährige Maestro frönt einmal mehr seiner zweiten großen Leidenschaft, der Musik, ist er doch selbst ein begabter Klarinettist, der regelmäßig mit der Eddy Davis New Orleans Jazz Band auftritt.

Der Altmeister variiert viele seiner bekannten Themen, bleibt sich und seinem funktionalen Stil treu. Das beginnt bereits mit dem Vorspann: weiße Schrift auf schwarzem Grund, die Schauspieler - allesamt wie gewohnt nach Tarif bezahlt! - werden alphabethisch aufgelistet, auf der letzten Tafel ist dann "Written and directed by (geschrieben und inszeniert von) Woody Allen" zu lesen. Kein Firlefanz, nur gradliniges, perfektes Handwerk.

Dann ist Allen aus dem Off zu hören - allein wegen seiner markanten Stimme sollte man sich die Arbeit im Original ansehen. Er bringt seine Figuren in Stellung. Zunächst einmal Bobby (Jesse Eisenberg), einen verklemmten jüdischen Jüngling aus New York - unverkennbar das Alter Ego des Regisseurs. Im Haifischbecken Hollywoods will er Karriere machen. Dabei helfen soll ihm sein Onkel Phil (Steve Carrell), ein aalglatter, bei Stars wie Studiobossen gefragter Agent. Zwei Jahre lang versucht er an der Westküste Fuß zu fassen, nur um dann nach Hause zurückzukehren und im "Big Apple" New York mit Bruder Ben (Corey Stoll), einem stadtbekannten Gangster, einen noblen Nachtclub zu eröffnen, in dem die Schönen und Reichen die Champagnerkorken knallen lassen.

Eine klassische Aufsteigergeschichte, augenzwinkernd erzählt. Ein beiläufiger Kriminalplot ist elegant eingewoben, unliebsame Konkurrenten werden ausgeschaltet und einbetoniert. Zwischendurch gibt's kurze Stippvisiten im Elternhaus von Bobby, am Küchentisch wird gekeift und gestritten, die witzigen Pointen sitzen. In punkto bissiger Einzeiler kann niemand Allen das Wasser reichen. Aber das ist nur die eine Hälfte der Story. Die andere handelt von der Liebe und ihren Zufällen. In Los Angeles hat sich Bobby nämlich in Vonnie (Kristen Stewart), Phils Assistentin, verguckt. Sie erwidert seine Gefühle, pflegt aber zugleich eine Affäre mit ihrem verheirateten Boss.

Ein wenig wie bei den Romanen eines Leo Tolstoi verästelt sich die Handlung. Eine zweite Frau kommt ins Spiel. Veronica (Blake Lively) heißt sie, Bobby verfällt ihr - nicht zuletzt weil sie den Namen seiner Verflossenen trägt. Bald ist sie schwanger, die Beziehung wird ernst - und dann betritt Vonnie sein Lokal... Traumwandlerischer sicher werden die Figuren miteinander in Bezug gebracht, blitzschnell weiß Allen sie zu skizzieren. Man meint sie alle zu kennen, aus früheren Filmen "Broadway Danny Rose", "Radio Days" oder "Manhattan Murder Mystery". Gute alte Freunde, bis hinein in die Nebenrollen vorzüglich besetzt mit Charakterdarstellern wie Parker Posey oder Sari Lennick, überstrahlt nur von Stewart, der der linkische Eisenberg ) nicht wirklich gewachsen ist.

Der heimliche Star des Werks ist jedoch Kameramann Vittorio Storaro (bekannt durch seine Arbeit in "Der letzte Kaiser") der Glanz und Glamour der hedonistischen Ära in nostalgisch gehaltenen, geradezu schwebenden Bildern ganz wunderbar einzufangen versteht. Das wird ideal unterstützt vom üppigen Retro-Produktionsdesign von Santo Loquasto ("Celebrity - Schön. Reich. Berühmt.").

Hier trifft das häufig bemühte Wort "Traumfabrik" endlich einmal wirklich zu - mit Allen'schen Augenzwinkern versteht sich.