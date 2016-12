Neuer Film über Malerin Paula Modersohn-Becker

Von unserem Mitarbeiter

Gebhard Hölzl

Kirk Douglas ist gerade 100 Jahre alt geworden (wir berichteten). In den diversen Geburtstagsartikeln wurde immer wieder auf sein grandioses Spiel als manischer Maler Vincent van Gogh in Vincente Minnellis "Lust for Life" verwiesen. Als sicherer Oscar-Kandidat galt er 1957, um dann völlig überraschend Yul Brynner, dem glatzköpfigen Monarchen im Musical "Der König und ich", zu unterliegen. Die "Lust am Leben" verlor er dennoch nicht - genauso wenig wie die deutsche Malerin Paula Modersohn-Becker (1876-1907), eine wichtige Vertreterin des frühen Expressionismus, die zu Lebzeiten in der von Männern dominierten Kunstwelt hart um Anerkennung kämpfen musste.

Heute wird sie hoch geschätzt und teuer gehandelt, Christian Schwochow , vielfach ausgezeichneter Regisseur ("Der Turm"), der sich gerne in die deutsche Geschichte begibt und immer wieder weibliche Figuren ins Zentrum seiner Filme rückt, hat sie nun auf der Leinwand porträtiert. "Paula" nennt er seine Filmbiografie schlicht, im Gespräch mit dem Vater lernt der Zuschauer die junge Frau kennen. Hinter einer Leinwand verbirgt sie sich zunächst. Zu hören ist die Stimme des Papas: "Paula, ich glaube nicht, dass du eine gottbegnadete Künstlerin ersten Ranges wirst. Frauen können keine Malerinnen werden!" Die Angesprochene lässt das von ihr gemalte Bild knallend auf den Schreibtisch fallen, im Umschnitt ist ein dahindampfender Zug zu sehen.

Modersohn-Becker ist auf dem Weg in die Künstlerkolonie Worpswede. Sie will weder heiraten noch Lehrerin werden - um das Jahr 1900 die einzigen Möglichkeiten für eine Frau, sich finanziell abzusichern. Eine kleine Erbschaft macht die Reise möglich, Bei Fritz Mackensen (Nicki von Tempelhoff) studiert sie, freundet sich mit der Bildhauerin Clara Westhoff (Roxane Duran) und dem Dichter Rainer Maria Rilke (Joel Basman) an, lernt den Maler Otto Modersohn (Albert Schuch) kennen, in den sie sich verliebt und bald auch heiratet. Doch die Ehe erweist sich schnell als wenig glücklich, bleibt sexuell unbefriedigend, ihr sehnlicher Kinderwunsch erfüllt sich (zunächst) nicht.

Vor allem leidet sie darunter, dass sich ihre Gemälde - im Gegensatz zu denen ihres Gatten - nicht verkaufen. Ihr kantiger, unrealistischer Stil passt nicht in die dem Naturalismus verpflichtete Periode. Dafür wird ihre Kochkunst gelobt. Paula beschließt, sich zu verändern, an ihrem 30. Geburtstag fasst sie den Entschluss, nach Paris zu fahren. Pulsierende Großstadt statt ländlicher Idylle. Freundin Clara lebt schon hier - aber auch ihr ist es nicht vergönnt, sich künstlerisch zu entfalten, sie muss im Atelier von Auguste Rodin Gips anrühren, genauso wie dessen berühmte Muse Camille Claudel, die Isabelle Adjani 1988 auf der Leinwand trefflich zum Leben erweckte.

Schwuchow spiegelt in seinem von Stammkameramann Frank Lamm ("Westen") wunderschön fotografierten Film die Zeiten, setzt das Gestern mit dem Heute in Bezug. Viele erzählerische Freiheiten nimmt sich das Drehbuch von Stefan Kolditz und Stephan Suschke - so werden etwa die vier Parisaufenthalte Paulas zu einem verdichtet, die Tatsache ausgelassen, dass die Künstlerin bereits vor ihrem Umzug nach Worpswede die Malschule des Vereins der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen besucht hatte. Um den Traum von Selbstverwirklichung geht es, um Paare, die versuchen eigene Wünsche und Bedürfnisse mit denen des Partners zu vereinen.

Als echter Glücksgriff erweist sich die Besetzung der Titelrolle durch Carla Juri. Verspielt, forsch und naseweis, manchmal kindisch oder melodramatisch, aber stets selbstbewusst legt sie ihre Paula an. Sie sprüht vor Energie, ihre Augen funkeln. Perfekt fängt der Filmemacher ihren Charakter ein, passt seine Bilder der jeweiligen Lebenswelt seiner Protagonistin und deren Farbpalette an. Erdig, grün und braun schimmert die (Moor-)Landschaft in der deutschen Provinz, leuchtend erstrahlt die quirlige Metropole an Seine. Schattierungen, die auch ihr Leben kennzeichnen.