Zwischen Romanze und Abenteuerfilm

Da müssen sie durch: Chris Pratt als Jim und Jennifer Lawrence in der Rolle der Aurora geraten in "Passengers" zwischen die Genres - und straucheln.

Von unserem Mitarbeiter

Gebhard Hölzl

Wieder einmal gleitet ein Raumschiff lautlos durch die Weiten des Weltraums. Sattsam bekannte majestätische Bilder: Kubricks "2001 - Odyssee im Weltraum", Roddenberrys "Raumschiff Enterprise", Ridley Scotts "Alien"... Und nun "Passengers", das erste hoch budgetierte Projekt des norwegische Regisseurs Morten Tyldum, der sich mit dem beinharten Thriller "Headhunters" sowie der Krimiserie "Der Wolf" einen Namen gemacht hat und Oscar-nominiert mit "The Imitation Game" sein Hollywoodticket löste.

Das Originaldrehbuch stammt von Jon Spaihts, genreerfahren dank "Prometheus -Dunkle Zeichen", als einer der Produzenten firmiert Neal H. Moritz, Kopf hinter dem erfolgreichen "Fast & Furious"-Franchise. Für die Hauptrollen hat man zwei derzeit angesagte Stars verpflichtet: den knuddeligen Chris Pratt und jedermanns Liebling Jennifer Lawrence ("Die Tribute von Panem"). Ganz klar: Ein Kino-Hit schwebt dem Studio Sony vor, stromlinienförmige Unterhaltung, die als Romanze ebenso funktionieren soll wie als Science-Fiction-Spektakel.

Entsprechend ist man bei der Story auf Nummer sicher gegangen, Motive aus jüngeren Genrehits wie "Gravity" oder "Der Marsianer" greift sie auf. An Bord der "Avalon" wacht Jim Preston (Pratt) auf. Mit 5000 weiteren Passagieren ist er auf dem Weg nach "Homestead II", einem Planeten, der neu kolonialisiert werden soll. Da stellt der Maschinenbauer fest, dass sein künstlicher Tiefschlaf viel zu kurz gedauert hat. Neunzig Jahre ist er noch vom Zielort entfernt, mit der Erde Kontakt aufzunehmen, ist ihm wegen mangelnder technischer Befugnisse unmöglich. Also fügt er sich (zunächst) seinem Schicksal.

Er vergnügt sich auf dem Luxusraumschiff, unternimmt Ausflüge im Weltraumanzug oder hängt in der schicken Bar ab, wo er von einem ebenso schlagfertigen wie witzigen Androiden - launig gespielt von Michael Sheen ("Masters of Sex") - bedient wird. Da taucht die Journalistin Aurora (Lawrence) auf, mit der Jim (natürlich) zu flirten beginnt, ehe schwere Funktionsfehler des Raumschiffes die beiden zum Handeln zwingen. Der Beginn eines klassischen Überlebenskampfs.

Nichts ist hier neu, nichts wirklich überraschend - inklusive der zahlreichen Logikfehler und holprigen Dramaturgie. Das liegt vielleicht daran, dass der Film eine wendungsreiche Entstehungsgeschichte hatte, so war beispielsweise einmal geplant, in Babelsberg mit Keanu Reeves in der Hauptrolle zu drehen. Entscheidend ist aber wohl der Umstand, dass man sich nicht hat entscheiden können, was man erzählen will - Romanze oder Abenteuer.

Die erste Hälfte unterhält noch recht gut, weil die Chemie zwischen Pratt und Lawrence stimmt, sie als Paar harmonieren und es auch einige schöne Einfälle - etwa den eines ersten Anbahnungsversuches via Mini-Roboter - gibt. Der anschließende Actionteil mit den obligaten Ausflugsszenen ins All, den aufwändigen Effekten, wummernden Explosionen und Rettungsversuchen in letzter Sekunde mag aber nicht wirklich überzeugen. Zu sehr sind diese Versatzstücke bekannt, besser, spannender und effizienter umgesetzt hat man sie schon gesehen.

Was freilich nicht heißt, dass es an Schauwerten mangelt. Jeden Dollar des teuren Budgets sieht man dem Werk an. Prächtig fällt das moderne, vornehmlich gleißende weiße Produktionsdesign von Guy Hendrix Dyas ("Inception") aus. Fließend-elegant ist Rodrigo Pietros ("The Wolf of Wall Street") Kameraarbeit, atemberaubend etwa jene optisch brillant umgesetzte Sequenz, in der die Schwerkraft außer Kraft gesetzt ist und Aurora in einem Swimmingpool zu ertrinken droht.

Doch all das fügt sich - zu Thomas Newmans ("Skyfall") gewohnt souveräner Filmmusik - nicht zur Einheit. Ein notwendiger Subtext der sich mit drängenden existenzialistischen Fragen auseinandersetzt, fehlt, der überraschende Auftritt von Laurence Fishburne will sich nicht in die Handlung einfügen. Und Pratt mangelt es trotz Charisma an schauspielerischen Mitteln. Mehr Schein als Sein, ein Phänomen der Gattung.