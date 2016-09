 Chronik einer Pop-Revolution  

Sie haben die Haare schön (v.l.): George Harrison, John Lennon, Paul McCartney und Ringo Starr in der Garderobe, Szene aus dem Film "Eight Days a Week".

So war es in den 1960ern: In Sachen Fans teilt sich die Welt des Rock 'n' Roll - Widerspruch zwecklos! - in zwei Lager. Die einen verehren die Beatles, die anderen die Rolling Stones. Paul McCartney, bis heute Schwarm aller Schwiegermütter, hätte man jederzeit zum sonntäglichen Kaffee bei Oma mitbringen dürfen, mit Keith Richards im Schlepptau wäre dieser wohl ein Stoßgebet entfahren. Die einen waren gesellschaftlich sanktioniert, die anderen Stachel im Fleisch des Establishments. Selbst im Musikunterricht schlug sich das nieder. Über "Michelle" durfte referiert, über "Ruby Tuesday" musste geschwiegen werden.

So die Lage der Dinge - nostalgisch betrachtet. Denn damals, zu Beginn der Sechziger, waren die Jungs beider Bands ganz, ganz böse Buben. "Lemmy" Kilmister, Frontman von Motörhead, notiert in seiner Autobiografie "White Line Fever": "Ich erinnere mich an einen Gig im Cavern, sie hatten sich gerade Brian Epstein als Manager geholt. Jeder in Liverpool wusste, dass Epstein schwul war, und jemand im Publikum schrie: ,John Lennon ist 'ne Schwuchtel!'. John (...) legte seine Gitarre hin, sprang in die Menge und schrie: ,Wer hat das gesagt?' Ein Typ antwortete: ,Ich war's!' John ging auf ihn los und Bamm, gab ihm den Liverpooler Kuss - einen Kopfstoß. (...) Blut, Rotze und Zähne überall. Dann ging John zurück auf die Bühne. ,Noch einer?', fragte er."

Das ist Rock and Roll! Davon hätte Oscar-Preisträger Ron Howard ("A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn") in "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years" erzählen können, nein sollen. Vom Werden, Wesen und der Zähmung der jungen Wilden, Lennon und McCartney, Harrison und Starr.

Der Beatles-Film und das Album „Live at the Hollywood Bowl“ Ron Howards Dokumentation begleitet die Beatles während ihrer Tourjahre (1962-1966) - von den Anfängen im Hamburger Star Club bis zur finalen Show im Candlestick Park von San Francisco. Er versucht primär mittels Archivmaterial zu ergründen, wie die vier unterschiedlichen Persönlichkeiten als Band funktionierten. Der Filmemacher geht (zu) brav vor, bleibt an der Oberfläche. Ein Großteil des Bildmaterials - wenn auch restauriert und neu abgemischt - ist sattsam bekannt, Neuheitswert besitzen nur aktuelle Interviews mit Paul McCartney und Ringo Starr. Das Album "The Beatles - Live at the Hollywood Bowl" dokumentiert in besserer Klangqualität Livemitschnitte von 1964 und 1965. Die Platte kam erstmals 1977 auf den Markt. Weil sie nur eine Laufzeit von rund 33 Minuten hatte, hat man nun vier Bonustracks dazugepackt. geh

815 Konzerte in vier Jahren

Der Filmemacher entscheidet sich für einen anderen Blick. Erzählt aus der Perspektive der Band, ihrer Zeit als Liveband. Die Erfahrungen des Tourlebens werden aus der Sicht der "Fab Four" geschildert, jeder Stopp ein Abenteuer - ob die frühen Auftritte in Hamburg oder den USA, in Japan oder Australien. Eine Massenhysterie lösten sie aus. Genannt: Beatlemania.

815 Konzerte absolvierten die "Pilzköpfe" zwischen Juni 1962 und August 1966 in 90 Städten in 15 Ländern. Legendär sind die Aufnahmen vom 9. Februar 1964. Es ist ungefähr 20.12 Uhr Ortszeit. Nach einer Werbeunterbrechung betreten die vier geschniegelten Krawatten- und Anzugträger aus der britischen Arbeiterstadt die Bühne der Ed Sullivan Show. "I Want to Hold Your Hand" singen sie - und Millionen hysterisch kreischender Petticoat-Girls mit sich auflösenden Bienenkorbfrisuren hätten diese nur allzu gerne ergriffen. 73 Millionen Menschen saßen gebannt vor den flackernden Bildschirmen - das bis dato größte Publikum in der Geschichte des noch schwarz-weißen Fernsehens.

Die Beatles waren mehr als eine Band, waren (und sind) ein (pop-)kulturelles Phänomen. Sie haben das Album als gängiges Medium der Rockmusik etabliert, sprengten das bis dahin gängige Drei-Minuten-Format für Singles (wobei man Bob Dylans "Like a Rolling Stone" von 1966 mit 6:13 Minuten nicht vergessen darf). Sie waren Pioniere, wenn es um den Einsatz ungewöhnlicher Instrumente, das Ersinnen unerhörter Rhythmen und Arrangements ging. Deren "Achttagewoche" muss man wörtlich nehmen. Konzertauftritte, Interviews, Dreharbeiten zu den Kinofilmen "A Hard Day's Night" und "Help!", komponieren, neue Stücke einspielen ... Freizeit? Fehlanzeige. Manager Epstein war ein Marketinggenie. Und gnadenlos: Nur Präsenz schafft Erfolg.

Paul McCartney bring es auf den Punkt: "Die Leute kamen wegen der Beatles, aber nicht wegen der Musik." So gesehen ist der Auftritt im New Yorker Shea Stadium im August 1965 Höhe- und Wendepunkt zugleich. Nie zuvor hatte eine Rockband eine so große Arena bespielt (entsprechend überlastet war die Anlage), 56 000 Zuschauer füllten die Ränge, 304 000 Dollar wurden eingenommen. Aber es ist auch jener Auftritt, der den Beatles klar werden ließ, dass sie keine Live-Band (mehr) waren, sich von ihrem Publikum entfremdet hatten. Bald darauf zogen sie sich ins Studio zurück, wo ihre Meisterwerke entstanden: die Alben "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und "Abbey Road".