Der lange Weg zum Film

Behutsam öffnete der Ärztliche Direktor die Schublade. "Ich habe da etwas für Sie," sagte Michael von Cranach - und überreichte eine Krankenakte. Genauer gesagt: eine Akte aus einer grausamen Zeit, aus der Zeit der Nationalsozialisten vor etwa 75 Jahren. Damit hatte der Journalist Robert Domes nicht gerechnet beim Händeschütteln im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren.

Denn er war in diesem Sommer des Jahres 2002 gekommen, um einfach nur Auf Wiedersehen zu sagen - nach langer Zeit als Lokaljournalist in Kaufbeuren im Allgäu. So wie man sich eben verabschiedet von Menschen, mit denen man beruflich über Jahre zu tun hatte. Domes, damals knapp über 40, beschrieb dem Mediziner seine Zukunftspläne mit "mehr Kreatives machen". Heute - etwa 14 Jahre, nachdem Medizin-Direktor von Cranach die Schublade geöffnet hatte - ist aus der Krankenakte ein Film geworden. Er kommt jetzt in die Kinos. "Nebel im August" heißt er. Die Buchvorlage dafür schrieb Domes. Es war ein langer Weg zum Film.

In der Geschichte geht es um einen Jungen namens Ernst Lossa - ein Kind des fahrenden Volkes, das bei den Nazis als "Zigeuner" diffamiert wurde. Der kleine Ernst wurde in Heimen untergebracht, schließlich als schwer erziehbar eingestuft. Im Jahre 1933, als Adolf Hitler und seine nationalsozialistischen Gefolgsleute die Macht im damaligen Deutschen Reich übernommen hatten, wurde der Junge von seinen Eltern getrennt; er starb 1944 in Irsee im Allgäu in einer Anstalt, getötet von den Nazis. Robert Domes lebt seit vielen Jahren mit Frau und Kindern in diesem 1500-Einwohner-Ort Irsee nahe Kaufbeuren. Die Geschichte von Ernst Lossa ist eines von mindestens 200 000 traurigen Beispielen, das die Nazis hinter dem griechischen Wort Euthanasie (übersetzt: schöner Tod) versteckten. Denn hinter dem schönen Tod verbarg sich in der Nazi-Auslegung, dass Kranke, Behinderte und Schwererziehbare als unwertes Leben gebrandmarkt wurden.

Aus Monaten wurden Jahre

Viele Behindertenheime wurden zu Mordanstalten, in denen Patienten für medizinische Forschung missbraucht oder umgebracht wurden. Ein Originalbild des Kindes Ernst Lossa aus der Krankenakte war für Domes das Schlüsselerlebnis. "Dieses Foto, dieser Blick - von da an hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich gab mir ein halbes Jahr nach dem Motto: Ich mache ein Buch daraus."

Ganz so schnell ging es nicht: Aus sechs Monaten wurden etwa sechs Jahre, von 2002 bis 2008. Familienvater Domes entdeckte in der Krankenakte der Nazis die, wie er sagt, "Tätersicht" - und wollte unbedingt die Geschichte aus der Perspektive des Opfers.

So suchte und fand der Buchautor zwei Schwestern Ernst Lossas, die als Kleinkinder aus der Familie gerissen wurden und den Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945) in einem Waisenhaus überlebten. Über diese Informationen fand Domes Zugang zu Verwandten. "Ich habe ganz viel bei Kaffee und Kuchen mit Menschen gesprochen, die irgendeinen Bezug zu Lossa hatten."

Und zwischendurch meldete sich dann auch das Reporterglück, was nur hat, wer auch Fehlschläge verkraftet und nie aufgibt. "Im Jahre 2004 lag auf der Gerontopsychiatrie beim Ärztlichen Direktor von Cranach jemand, der Ernst Lossa als Kind kennengelernt hatte." Domes traf ihn und erfuhr von dem rüstigen, alten Mann viele Details, darunter: "Wenn irgendwo Unsinn in der Anstalt gemacht wurde, dann war Ernst Lossa dabei. Er war ein Lausbub." So fügte sich die Geschichte wie ein Mosaik zusammen. Und weil "fahrendes Volk keine Akten bei sich hat", recherchierte Domes in zahllosen Archiven. Im Institut für Zeitgeschichte in München landete er einen Volltreffer: 40 Umzugskartons voll mit Kinderakten, Gutachten, Briefen. "Ich hatte mir einen Nachmittag für das Archiv vorgenommen; daraus wurden drei Wochen. Ich war einfach überwältigt."

Im Jahre 2008 kam das Buch auf den Markt, schließlich nach aufwendiger Recherche geschrieben "in etwa sechs Monaten, viel davon Tag und Nacht". Wenige Wochen später redeten Produzent Ulrich Limmer und Drehbuchautor Holger Karsten Schmidt mit Domes und sagten: "Was für eine Geschichte. Die müssen wir machen."

Robert Domes verkaufte die Rechte von "Nebel im August" an Limmers "Collina Filmproduktion". Weitere sieben Jahre sollte es dauern, bis eine Film-Finanzierung stand. Nun ist alles fertig. "Es ist ein großartiger Film geworden, wenn auch anders als das Buch", sagt der Buchautor heute. "Ich habe immer wieder Drehbuchfassungen mit der Bitte um Rückmeldung bekommen. Das Filmteam hat mich super eingebunden."

Hat man ausgesorgt, wenn aus einem 300-Seiten-Buch ein Film wird? "Dan Brown wird andere Verträge haben als ich", sagt Domes. Der 54-Jährige bleibt bescheiden und freut sich: "Ich konnte meine Schulden bezahlen." Eines mochte Robert Domes allerdings nicht lassen: eine neue Gitarre, Fabrikat "Lakewood", sollte es dann schon sein. "Was sonst noch übrig bleibt, wird sich zeigen, wenn der Film läuft.