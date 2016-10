Getrieben von Sehnsucht

Elegant und erotisch, arbeitswütig, wandelbar und stets überzeugend - Martina Gedeck ist das Chamäleon des deutschen Films. Zweimal, 1997 und 2002, hat sie den Deutschen Filmpreis gewonnen, genauso oft wurde sie mit dem Grimme-Preis und mit der Goldenen Kamera geehrt.

Sie ist ein Star von internationalem Format, findet sich in alle Rollen ein: ob als Kellnerin in "Rossini", Küchenchefin in "Bella Martha", Proll-Braut in "Das Leben ist eine Baustelle" oder Nazi-Geliebte in "Viehjud Levi".

1961 in München geboren, wuchs sie in Landshut und Berlin auf, wo sie das Max-Reinhardt-Seminar besuchte und ihre Karriere am Theater begann.

Für den Film entdeckte sie Dominik Graf, der sie in "Die Beute" und "Tiger, Löwe, Panther" besetzte, 2005 glänzte Gedeck im Oscar-gekrönten Drama "Das Leben der Anderen" und war Partnerin von Robert De Niro in dessen Thriller "Der gute Hirte".