Hauen, stechen und springen

Behände über Stock und Stein: Der in Heidelberg geborene Michael Fassbender spielt den agilen Cal Lynch, der in der Videospielverfilmung "Assassin's Creed" als Ritter ins Spanien des 15. Jahrhunderts versetzt wird.

2007 erschien das "Assassin's Creed" (zu Deutsch: Glaubensbekenntnis des Attentäters), das die Videospieler in die Zeit der Kreuzzüge versetzt. Hier wird eine Welt imaginiert, in der Assassinen und Tempelritter sich einen blutigen Krieg liefern, der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Das Spiel entpuppte sich über Nacht als Renner, acht Fortsetzungen und zahlreiche Ableger haben die Spielentwickler von Ubisoft Entertainment seitdem nachgeschoben. Bis heute wurden weltweit insgesamt mehr als 100 Millionen Einheiten verkauft. Die Serie entführt die Spieler in die italienische Renaissance, die Karibik zur Zeit der Freibeuter, in die Gründerjahre der USA oder die Tage der Französischen Revolution.

Wenig verwunderlich, dass eine Spielfilmadaption folgt - der Erfolg der Serie soll im Kino fortgeführt werden, siehe "Final Fantasy", "Resident Evil" oder "Prince of Persia". Nun also "Assassin's Creed". Die Studiobosse von 20th Century Fox, die mit den "X-Men"-Abenteuern satte Gewinne erwirtschaften, hoffen auf ein weiteres Erfolgsprojekt. Michael Fassbender, als Marvel-Mutant Magneto ein Publikumsliebling, haben sie die Hautrolle übertragen, für die nötige Strahlkraft und Oscar-Power soll an dessen Seite Marion Cotillard sorgen. Zusammengespannt hat die beiden der vielseitige Australier Justin Kurzel, der bereits bei seiner düsteren Bearbeitung von Shakespeares "Macbeth" mit den beiden Stars kooperiert hat.

Atemberaubende Jagd

Michael Fassbender Michael Fassbender, 1977 in Heidelberg geboren und in Irland aufgewachsen, glänzte im Action-Film "Haywire", in der "Alien"-Episode "Prometheus - Dunkle Zeichen" sowie der Neuverfilmung des Romanklassikers "Jane Eyre". Sein Handwerk erlernte der zweisprachig aufgewachsene Mime am Drama Centre in London, wo er heute lebt. Sein Kinodebüt gab er 2006 im Blockbuster "300". Es folgten Auftritte unter anderem in Francois Ozons "Angel - Ein Leben wie im Traum", dem Thriller "Eden Lake" sowie als "The Counselor" beziehungsweise "Steve Jobs". In der Rolle des Magneto in den "X-Men"-Abenteuern wurde Fassbender weltweit populär. Aufmerksamkeit erregte er 2008 als IRA-Häftling Bobby Sands in "Hunger", dem Kinoerstling des britischen Künstlers Steve McQueen. Mit der "Coppa Volpi" wurde Michael Fassbender 2011 in Venedig für seinen Part eines Sexsüchtigen in "Shame" ausgezeichnet und gewann hierfür auch den British Independent Film Award. Vor Alicia Vikander war "Fassy" mit seinen Kolleginnen Zoë Kravitz und Leasi Andrews liiert.

"Um 18 Uhr gestern Abend wurden sie hingerichtet", erfährt Cal Lynch (Fassbender) von der Wissenschaftlerin Sofia (Cotillard), einer Angestellten der Hightech-Korporation Abstergo. Tot ist er dennoch nicht. Möglich hat das eine Maschine namens Animus gemacht. Dank revolutionärer Technologie kann diese genetische Erinnerung entschlüsseln, die in der DNA verborgen sind. Cal wird zurück ins Spanien des 15. Jahrhunderts geschickt und dort als sein Vorfahre Aguilar "wiedergeboren". Der war Mitglied der Assassinen, einem Geheimbund, der die machthungrigen Templer bekämpfte. Seine Aufgabe besteht darin, einen mysteriösen Apfel zu finden, mit dessen Hilfe eine Kammer geöffnet werden kann, die eine unglaubliche Macht enthalten soll...

Das klingt verquer und ist es auch. Aber die Geschichte nach dem Drehbuch von Michael Lesslie, Adam Cooper und Bill Collage ist ohnehin nur ein Kunstgriff, um eine turbulente, Schnitzeljagd auszulösen. "Wir arbeiten im Dunklen, um dem Licht zu dienen", lautet das Motto der Assassine. Das bleibt Behauptung, liegt das Hauptaugenmerk doch gerade auf ihren Taten. Mit am Handgelenk versteckten Klingen stechen sie blitzschnell zu, behände turnen sie über Hausdächer, schlagen wagemutige Salti, springen aus großer Höhe und landen in altbewährter Superheldenmanier auf einem Knie, einen Arm gen Himmel gereckt.

Zwischen den Zeiten wechselt der Film, kühl, funktional Blau konnotiert ist die Moderne, verspielt, von arabischer Architektur beeinflusst und (Blut-)Rot das Mittelalter und die Inquisition. "I Am God" rappt Kayne West auf dem Soundtrack, derweilen die verfeindeten Parteien wuchtig aufeinanderprallen. In einer grandiosen Luftaufnahme gleitet ein Adler in Zeitlupe über ein mächtiges Schloss, dann wieder hetzen die Kombattanten durch verwinkelte Altstadtgassen, die man an pittoresken Schauplätzen auf Malta gefunden hat. Die Schauwerte sind opulent, die Stunts wagemutig, die computeranimierten Bilder auf tricktechnischem Höchststand.

Was fehlt? Eine Story!

Was aber fehlt, ist schlicht eine Story, die Möglichkeit zur Identifikation mit den Charakteren. Cal wird nie wirklich zum Mann aus Fleisch und Blut, bleibt die (ferngesteuerte) Videospielfigur, die eine Mission zu erfüllen hat. Cotillard sind nur wenige Minuten Leinwandzeit gegönnt, genauso wie ihren prominenten Kollegen Jeremy Irons als Konzernchef Rikken oder Charlotte Rampling als führendes Mitglied des Templerordens. So entpuppt sich auch dieses offensiv beworbene Spektakel letztendlich als durchkalkuliertes, seelenloses Effekte-Epos, das darauf zielt, ein Kassenknüller zu werden. Sollte das gelingen, ist eine Fortsetzung wohl unvermeidlich.